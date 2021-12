Präsente für den unermüdlichen Einsatz

Buchen. Für die diesjährigen Projekttage vor den Weihnachtsferien hatten sich die Schüler der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik Buchen etwas Besonderes vorgenommen. Geprägt durch ein weiteres Jahr im Schatten der Corona-Krise, setzten es sich die Schüler zum Ziel, jener Berufsgruppe, die in der Pandemiezeit an ihre Belastungsgrenze und darüber hinaus ging, für ihren unermüdlichen und lebensrettenden Einsatz zum Wohle der Patienten zu danken.

Die 60 liebevoll gestalteten Geschenktüten, die unter anderem verschiedene, handgefertigte Werke der Schülerinnen und Schüler enthielten, soll für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Intensivstation der Neckar-Odenwald-Klinik Buchen ein Zeichen dafür sein, dass die Schulgemeinschaft der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik ihr Engagement nicht für selbstverständlich erachtet.

Die Übergabe der Geschenktüten erfolgte am Mittwoch durch Schüler und Lehrkräfte der Fachschule an Dr. Harald Genzwürker (Ärztlicher Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken) und Kurt Böhrer (Pflegedienstleitung) welche stellvertretend für sein Klinikpersonal die Geschenke in Empfang nahmen. Die Geschenktüten werden an das medizinische Pflegepersonal der Intensivstation und Isolierstation verteilt.