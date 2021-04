Postfiliale geschlossen

Buchen. Bürger, die in diesen Tagen ein Paket oder einen Brief mit der Post verschicken wollen, stehen vor der Buchener Filiale in der Walldürner Straße vor verschlossenen Türen. Unter den Mitarbeitern habe es einen positiven Coronafall gegeben, weswegen die gesamte Filiale unter Quarantäne steht – bis mindestens Mittwoch, 21. April, steht auf dem Zettel, der an der Eingangstüre aufgehängt wurde. Am Mittwoch wisse man mehr, bis wann die Quarantäne andauert und wann die Postfiliale wieder öffnen kann, so heißt es weiter.

AdUnit urban-intext1

Für Paketabholer und Postfachnutzer gilt: Die Pakete, die in der Filiale gelagert sind, sollen abgeholt werden und es werde versucht, diese zuzustellen. Wenn dies nicht gelinge, solle man sich an den Zustellpunkt der DHL im IGO wenden.

Nahe gelegene Filialen nutzen

Dieser Zettel weist am Eingang auf die Filialschließung hin. © Maren Greß

Außerdem verweisen die Mitarbeiter auf nahe gelegene Postfilialen, die während der Schließung genutzt werden sollen. Die nächsten Filialen befinden sich im Kaufland (Daimlerstraße 1), in der Hornbacher Straße in Hainstadt sowie in Walldürn (Adolf-Kolping-Straße 1), Mudau (Kirchbrücke 12), Seckach (Eicholzheimer Straße 19) und in Limbach (Heidersbacher Straße 5a). mg