Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Buchen. Ob es am Samstag, gegen 11.50 Uhr, am Kreisverkehr Walldürner Straße/Abt-Bessel-Straße in Buchen zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Motorrad gekommen ist, versucht aktuell das Polizeirevier Buchen herauszufinden.

AdUnit urban-intext1

Fest steht, dass dort ein 27-jähriger Zweiradfahrer zu Fall gekommen ist, so die Polizei. Aufgrund nicht übereinstimmender Aussagen des Motorradfahrers sowie des BMW-Lenkers ist aber unklar, ob die Fahrzeuge sich berührt haben und wie der Vorfall sich zugetragen hat.

An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Pkw blieb unbeschädigt.