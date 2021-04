Buchen. Die Fahrerin eines roten VW Golf hat am Dienstag einen Unfall in Buchen verursacht und ist nach wenigen Worten mit der Unfallgegnerin davongefahren. Die unbekannte Frau fuhr mit ihrem VW gegen 12 Uhr vorwärts aus einer Parklücke in der Berliner Straße und kollidierte mit dem gerade vorbeifahrenden Skoda einer 40-Jährigen. Die 40-Jährige stieg aus, um kurz mit der unbekannten Autofahrerin zu sprechen, und machte sich dann daran, ein Warndreieck zur Sicherung der Unfallstelle aufzustellen. Diesen Moment nutze die Golf-Lenkerin und fuhr davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf einen an der Front beschädigten, roten VW Golf geben können, sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

