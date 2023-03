Pokal-Duell mit dem SV Waldhof ein Höhepunkt

Eberstadt. Berichte und Ehrungen standen auf der Tagesordnung dere Generalversammlung des VfL Eberstadt im Sportheim.

Vorstandsmitglied Sven Burkhardt ging in seinem Rechenschaftsbericht auf das abgelaufene Vereinsjahr und auf verschiedene durchgeführte Aktionen ein. Auf den sportlichen Bereich eingehend führte Burkhardt aus, dass man mit Stolz auf das Endspiel im Rothauspokal gegen den TSV Mudau, trotz einer 3:2 Niederlage, blicken könne.

Kassenwart Tobias Burkhardt, erläuterte die finanzielle Situation des VfL. Letztlich habe auch die finanzielle Unterstützung durch den Förderverein des VfL dazu beigetragen, dass der VfL sehr gut aufgestellt sei. Die Kasse war durch die Kassenprüfer Michael Frey und Heiko Häfner geprüft worden. Michael Frey bescheinigte Tobias Burkhardt eine einwandfreie Führung der Kassengeschäfte.

Schriftführerin Heike Brandt ließ das umfangreiche Vereinsleben des abgelaufenen Geschäftsjahres Revue passieren, gefolgt vom Bericht der beiden Fußballabteilungsleiter Benjamin Frey und Jannik Frey, der den kompletten Spielbetrieb beinhaltete. In der Pokalsaison 2021/22 sei das Erreichen des Endspieles gegen TSV Mudau trotz einer 3:2 Niederlage einen Höhepunkt gewesen, was dann in der folgenden Saison durch das Pokal-Duell gegen den Drittligisten SV Waldhof trotz der 6:0-Niederlage noch übertroffen wurde. Frey informierte über die erfolgreiche Verlängerung mit dem Trainer der 1. Mannschaft Andreas Beckmann für die kommende Saison 2023/24, was mit großem Beifall aufgenommen wurde.

Ehrenkreisvorsitzender des Fußballkreises Buchen Klaus Zimmermann ehrte in Vertretung des Vorsitzenden Horst Saling den aktiven Spielers Dominik Brunner und überreichte für seine zehnjährige aktive Zeit die Verbandsehrennadel in Silber verbunden mit einer entsprechenden Urkunde des Badischen Fußballverbandes.

Jugendleiter Achim Häfner gab einen interessanten Einblick in die sehr schwierig gewordene Nachwuchsarbeit im Jugendfußball. Ein großes Problem sei der zunehmende Spielermangel, der dazu führe, dass man in der kommenden Runde mit dem FC Hettingen und dem TSV Buchen einen weiteren Zusammenschluss vornehmen werde. Häfner führte abschließend noch aus, dass zudem auch die Bereitschaft Jugendtrainer und Helfer für die Abwicklung des Jugendfußballbetriebes zu finden, eine große Aufgabe sei. Aus dem Bericht der AH-Abteilung, der ebenfalls von Achim Häfner vorgetragen wurde, ging hervor, dass man auch hier mit Personalmangel, insbesondere altersbedingt, zu kämpfen habe. Anschließend berichtete die Damenabteilungsleiterin Inge Brunner über das umfangreiche Angebot der Damenabteilung. Das „Montagturnen“ das von Jutta Frey durchgeführt wird, wie auch die Wirbelsäulengymnastik, die durch die ausgebildete Übungsleiterin Renate Gogollok geleitet wird, werden sehr gut angenommen. Das „Mutter-und Kind-Turnen“, das von Ines Uretschläger geleitet wird, habe eine überaus große Resonanz gefunden, dies treffe auf den Gymnastiktreff der „Ü50-Damen“ unter der Leitung von Doris Jedelsky zu.

Auf Antrag von Ortsvorsteher Nico Hofmann wurde dem Vorstand einstimmig die Entlastung erteilt. Das Ergebnis der Neuwahlen unter der Wahlleitung von Nico Hofman: Vorstandsmitglieder Sven Burkhardt, Michael Schubert und Stefan Vasko. Schriftführerin Heike Brandt, Kassenwart Tobias Burkhardt, Fußballabteilungsleiter Benjamin Frey und Jannik Frey, AH-Abteilungsleiter Achim Häfner, Jugendleiter Dominik Brunner und Jan Brunn, Damenabteilungsleiterin Inge Brunner, stellvertretende Damenabteilungsleiterin Irene Weick, Kassenprüfer Heiko Häfner und Michael Frey, Platzkassier Siegfried Brunner und Jens Grammlich.

Vereinsehrungen folgten. Für über fünfjährige Vereinstätigkeit und aktiver Spieler erhielt Sven Burkhardt die Vereinsehrennadel in Bronze, für zehnjährige Vereinstätigkeit und aktiver Spieler erhielten Jannik Frey und Benjamin Frey die Vereinsehrennadel in Silber. Es folgte die Ehrung von Alexander Brandt, der für seine Tätigkeiten als Fußballabteilungsleiter, Torwarttrainer und Trainer der 2. Mannschaft mit der Vereinsehrennadel in Gold ausgezeichnet wurde. Schließlich folgten noch die Ehrungen von Dominik Brunner für seine über 15 jährige aktive Vereinstätigkeit, Jens Grammlich für seine Tätigkeit als Platzkassier, Dorothea Jedelsky für die Durchführung des Seniorenturnen und Achim Häfner für die Tätigkeit als Jugendleiter. Die Geehrten erhielten neben Vereinsehrennadel in Gold und der entsprechenden Urkunde noch einen Geschenkkorb für ihr jahrelanges Engagement.

Ortsvorsteher Nico Hofmann beglückwünschte den VfL zu der äußerst positiven Entwicklung und lobte in diesem Zusammenhang die ausgezeichnet funktionierende Kooperation mit dem TSV Götzingen. Der Ortsvorsteher führte weiter aus, dass der VfL der größte Verein und Kulturträger durch seine umfangreichen sportlichen Aktivitäten in Eberstadt sei. Das Dorf erfahre durch das breitgefächerte Angebot eine ausgezeichnete Belebung.