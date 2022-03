Platzkonzert für Frieden

Eberstadt. Bei dem vom Landesmusikverband Baden-Württemberg aufgerufenen Benefizkonzert für die Ukraine beteiligte sich die Musikkapelle Eberstadt unter Leitung von Bettina Schubert mit einem kleinen Platzkonzert am Dorfplatz. Wie vielen anderen Musikern im Umkreis war es auch den Eberstadtern ein Anliegen, an dieser Aktion teilzunehmen.

Mit dem Aufruf „die Gedanken sind frei“ eröffnete die Musikkapelle das kleine Konzert mit gleichnamigen Lied. Ortsvorsteher Nico Hofmann, der die Veranstaltung mitgestaltete, begrüßte die Zuhörer und ergriff das Wort zur aktuellen Lage in der Ukraine. Gemeinsam mit der Musikkapelle rief er zur Solidarität und Hilfe für die Ukraine auf. „Es ist Putins Krieg gegen die Ukraine. Ein Krieg gegen ein selbstständiges, unabhängiges Land mitten in Europa. Ein Krieg gegen Freiheit und Demokratie. Wir stehen der Ukraine bei und bieten auch hier in Eberstadt unsere Hilfe an“, waren einige seiner klaren und zugleich ergreifenden Worte. Mit der Europahymne „Freude schöner Götterfunken“ und den darauf folgenden Nationalhymnen der Ukraine und Deutschlands unterstrich die Musikkapelle die Ansprache des Ortsvorstehers.

Musik bei Fackelschein

Umgeben von Fackeln und der ukrainischen Flagge spielte die Musikkapelle gegen Ende der Veranstaltung die Melodie des Liedes „Möge die Straße uns zusammenführen“, bevor sie mit dem Eröffnungslied „die Gedanken sind frei“ das Platzkonzert wieder beendete.

Ortsvorsteher Nico Hoffmann bedankte sich abschließend bei der Musikkapelle Eberstadt und den Zuhörern für deren Beitrag zur Unterstüzung der Ukraine.