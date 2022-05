Plattform für regionale Unternehmen

Buchen. Wertvolle Synergieeffekte schuf am Samstag die sechste Ausgabe der Buchener Jobmesse: Initiiert von Berthold Eckert („Eckert Coaching“), präsentierte eine Vielzahl regionaler Unternehmen aller Branchen ihre beruflichen Perspektiven für Auszubildende, Quereinsteiger und Veränderungswillige in der Stadthalle. Auch heuer war dem Konzept Erfolg beschieden: Den „Corona-Neustart“ besuchten über 200 Personen, wie Berthold Eckert am Samstagabend wissen ließ.

Eröffnet wurde der Tag durch Grußworte. Berthold Eckert war dabei die Freude über den Neubeginn anzumerken: „Wir wollen wieder raus und Menschen treffen“, betonte er und hielt bezüglich der Jobmesse fest, dass das persönliche Gespräch durch nichts zu ersetzen sei. Man solle sich „den Luxus leisten, von Mensch zu Mensch zu sprechen und nach Dingen zu fragen, die man wissen möchte“.

Bürgermeister Roland Burger konstatierte, dass man die zuletzt 2019 abgehaltene Messe „vermisst“ habe. Umso schöner sei nun der Schritt zurück nach vorn – nicht zuletzt aufgrund der Begegnungen: Wenngleich die digitalen Kommunikationswege manches erleichtern, sei der persönliche Kontakt nach wie vor das Maß aller Dinge. Einstweilen möge man mit Augenmaß durch die Berufswelt schreiten: „Ausbildung und Arbeit sind mehr als bloßer Broterwerb, nur was man gern tut, das tut man auch gut“, hob Burger hervor. Gern jedenfalls habe er die Schirmherrschaft übernommen, was auch Landrat Dr. Achim Brötel tat. Er rundete die Ansprachen ab und bezog sich auf den Fachkräftemangel, der als „zentrale Herausforderung unserer Zeit“ zwischenzeitlich selbst auf dem flachen Land angekommen sei.

Angesichts dieser Problematik werde „jeder gebraucht“, da Fachkräftesicherung zugleich die Sicherung von Wohlstand und Zukunftsfähigkeit sei: „Chancen hat derjenige, der sie erkennt und sich dazu entschließt, sie zu nutzen“, fügte Brötel an.

Unisono dankten er und Bürgermeister Burger dem „absoluten Macher“ Berthold Eckert für die so einfach wie effektiv konzipierte Jobmesse. Sie sei eine klare Bereicherung des Buchener Veranstaltungskalenders, die dazu beitrage, wachsende Ansprüche seitens Arbeitgebern und Arbeitssuchenden unter einen Hut zu bringen.

In zwangloser Atmosphäre konnten sich die Besucher dann beraten und informieren lassen, im persönlichen Gespräch. Wen das noch nicht überzeugt hatte, der konnte ergänzende Druckschriften mit nach Hause nehmen. Vertreten waren Firmen und Institutionen aller Couleur: Sowohl technische als auch kaufmännische und pflegerische Berufe wurden vorgestellt, präsent waren ebenso die Duale Hochschule Baden-Württemberg (Mosbach/Bad Mergentheim) sowie Polizei und Bundeswehr.

Darüber hinaus lockte wie in den Vorjahren ein Rahmenprogramm, das im Multifunktionsraum drei interessante, von Berthold Eckert fachkundig moderierte Mitmach-Vorträge offerierte: So wurde unter dem Motto „Bewerbung live dabei“ gezeigt, wie erfolgreiche Telefonate, ein glücklicher persönlicher Erstkontakt und ein überzeugendes Vorstellungsgespräch ablaufen könnten.

Auf der anderen Seite wurde erörtert, was im Bewerbungsprozess „absolut nicht passieren darf“. Mit Hinweisen für inhaltlich korrekte, sprachlich gewandte Bewerbungen und Live-Vorstellungsgesprächen wurde der „Studienteil“ so kurzweilig wie informativ abgerundet, und für Kulturfreunde gab es eine kleine Kunstausstellung im Foyer der Stadthalle.

Die Bilanz war positiv: „Ein Fünftel der Besucher waren Jugendliche auf der Suche nach einer Ausbildung, zwei Fünftel suchten nach Studienplätzen und der Rest waren Personen zwischen 25 und 65 Jahren mit Interesse an beruflichen Veränderungen“, zeigte Berthold Eckert auf. Sie konnten auf 1184 regionale Stellen und 23724 überregionalen Stellen von Bundeswehr und Polizei zurückgreifen – insgesamt wurden über 240 Gespräche geführt, wobei 17 Nachtermine zur Vorstellung vor Ort vereinbart wurden. „Jedoch haben alle Firmen derzeit Schwierigkeiten, das passende Format zu finden, um Bewerber und Nachwuchs zu finden, obwohl sie als Arbeitgeber auf kleinste Bewegungen reagieren und so stark wie noch nie in Weiterbildungen und Mobilitätslösungen investieren“, resümierte Eckert abschließend.