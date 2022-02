Plan „Neue Gärten“ liegt aus

Buchen/Hainstadt. Der Gemeinderat der Stadt hat das Bebauungsplanverfahren „Neue Gärten“ 2. Änderung, in Hainstadt in die Wege geleitet. Ziel des Bebauungsplanes ist es, neue Wohnbauflächen in Hainstadt auszuweisen. Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig unter anderem über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen öffentlich zu unterrichten. Nachdem aufgrund der gegenwärtigen Situation eine Öffentlichkeitsbeteiligung nicht in Form einer öffentlichen Präsensveranstaltung für die Allgemeinheit stattfinden kann, wird der Entwurf im Foyer des Bürgermeisteramtes der Stadt, Wimpinaplatz 3, vom 7. Februar bis zum 11. März öffentlich ausgelegt. Außerdem wird eine Kopie des Entwurfs vom 7. Februar bis zum 12. März in der Ortschaftsverwaltung in Hainstadt, Dürmer Straße 26, zu den entsprechenden Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Zusammenhang besteht die Möglichkeit, eine schriftliche Stellungnahme zum Planentwurf abzugeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2