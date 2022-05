Plan liegt öffentlich aus

Götzingen. Der Gemeinderat hat auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse das Bebauungsplanverfahren „Rinschbachtalblick“, Gemarkung Götzingen, in die Wege geleitet. Ziel des Bebauungsplanes ist es, neue Wohnbauflächen für eine Mehrfamilienhausbebauung im Stadtteil Götzingen auszuweisen.

Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig unter anderem über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen öffentlich zu unterrichten. Bereits am 9. Februar fand eine Bürgerbeteiligung in Form einer öffentlichen Präsenzveranstaltung in der Mehrzweckhalle statt. Ergänzend wird der Entwurf im Stadtbauamt Buchen und in der Ortschaftsverwaltung in Götzingen vom 23. Mai bis zum 1. Juli öffentlich ausgelegt.

