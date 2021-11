Plädoyer für Tempo 30

Buchen. Zu einem digitalen Treffen der Grünen im Altkreis Buchen hatten sich auch die Bürgermeisterkandidaten Roland Burger und Felix Pflüger eingefunden und standen den Teilnehmer nacheinander Rede und Antwort. Kreisvorsitzende Amelie Pfeiffer lenkte den Blick auf die ökologischen Zukunftsthemen, die aus grüner Sicht auch für die Wahlentscheidung über Buchens Stadtoberhaupt von Bedeutung sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadt Buchen und der Neckar-Odenwaldkreis würden durch ihre vielen Solaranlagen und zahlreiche Windräder sowie Biomasse in der Klimabilanz gut dastehen. Daher könne man sich leicht einreden, dass ja eigentlich genug getan würde, die Kohlenstoffdioxid-Bilanz „schönrechnen“. Doch die bislang ungenutzte Abwärme des Blockheizkraftwerks auf der Mülldeponie Sansenhecken würde zum Beispiel zur Heizung von 2000 Altbauwohnungen ausreichen. Da das BHKW mittlerweile in die Jahre gekommen sei und die EEG Umlage in zwei Jahren auslaufe wurden Burger und Pflüger gebeten, sich im Falle eines Wahlerfolgs für ein Nahwärmenetz in Buchen einzusetzen. Auch fanden viele grüne Mitglieder, dass ein Stau bei der energetischen Sanierung der städtischen Gebäude festzustellen sei, den es zu lösen gelte.

Zur Mobilität im ländlichen Raum wurde die Bitte ausgesprochen, sich für Tempo 30 und ein ambitioniertes Radwegekonzept einzusetzen.

In der sich anschließenden internen Gesprächsrunde wurde rege über beide Kandidaten diskutiert. Man sei gespannt, wer in dieser sich dramatisch ändernden Zeit die Mehrheit bekommen wird, um Buchen zukunftsfähig zu machen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Danach besprach man konkrete Maßnahmen und nahm Veranstaltungen zu den Themen Verkehrswende, E-Mobilität, Biodiversität und Wärmewende vor Ort in den Blick, um in der Stadt und im Madonnenländchen neue Lösungswege vorzustellen und zu diskutieren.

Man war sich einig, dass bei Investitionen nicht nur nach aktueller Wirtschaftlichkeit entschieden werden sollte, sondern die Folgekosten auch der nächsten Generationen sollten maßgeblich zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. hob