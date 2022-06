Pilger machten sich auf den Weg

Hettingen. Nach zweijähriger coronabedingter Pause konnte die 19-köpfige Pilgergruppe um die beiden Wanderführer Gundolf Scheuermann und Heiko Leitner ihren Pilgerweg auf dem Jakobsweg von Aschaffenburg nach Basel wieder aufnehmen. Groß war die Freude als man sich am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt in Hettingen zur gemeinsamen Fahrt nach Pforzheim/Neuenbürg traf. Am folgenden Morgen war Dobel das Ziel, es ist die erste Etappe, die die Gruppe nun auf dem Westweg bis Basel läuft, war man jedoch die Jahre vorher auf insgesamt sechs Etappen bis Pforzheim auf den verschiedensten Wander (Jacobs) wegen immer in einer Gruppe mit bis zu 20 Personen unterwegs. Nach über 20 Kilometern und 700 Metern Aufstieg war man um die kunstvoll eingerichtete Unterkunft in Dobel angekommen und.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zweite Etappe führte von Dobel nach Forbach, da Selbstverpflegung anstand hatte die Gruppe nicht nur immer ihr ganzes Gepäck zu tragen, sondern auch die Verpflegung für den anstehenden Tag. Die wunderbaren Wege des Westweges großartige Aussichten herrliche Gespräche interessante Begegnungen mit anderen Wanderern rundeten den Tag bei Wind und Sonne auch mal kurzen Regen jedoch für alle Teilnehmer hervorragend ab. Forbach war bei nach 32 Kilometern und 650 Höhenmetern erreicht.

Am Samstag stand die Königsettape mit über 1200 Höhenmeter und 25 Kilometer an. Die Ausblicke in die Ferne wurden noch schöner, Hochmoore wurden durchquert und der Schwarzwald in seiner ganzen Vielfalt konnte genossen werden. Wer glaubte es kann nicht mehr besser werden täuschte sich die Gruppe durfte in der letzten Nacht noch gemeinsam in einer Wanderhütte den letzten gemeinsamen Abend verbringen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Sonntag ging es zwar steil auf wieder durch ein Hochmoor zur Hornisgrinde und dann hinunter zum Mummelsee, die Strecke war mit fünf Kilometern ziemlich kurz. In der dortigen Kapelle konnten Heiko Leitner und Gundolf Scheuermann mit den Pilgern die gemeinsame Tour 2022 beenden, bevor nachmittags die Heimreise anstand.

Fazit: Etliche Kilometer und über 2500 Höhenmeter, alles ohne Blasen und Verletzungen, schön war’s. So steht eigentlich nichts im Wege auch 2023 diesen Jakobsweg auf dem Westweg weiterzuführen. Die Teilnehmer kamen aus Hettingen, Buchen, Walldürn, Altheim, Zimmern, Seckach, Ünglert, Gerichtstetten und Götzingen.