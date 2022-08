Picknick geht auch ohne Einweg-Abfall

Neckar-Odenwald-Kreis. Sommerzeit ist Picknickzeit. Man unternimmt Ausflüge ins Grüne, will draußen sein und sich mit Freunden treffen. „Hierbei schließen sich ,lecker’ und ,abfallarm’ nicht aus“, teilt Wolfgang Muschter von der „Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald“ (KWiN) mit, einer Gesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Speisen in Dosen verpacken

Das Essen, zum Beispiel Salate, Grillfleisch, Obst und Gemüse, könne sehr gut schon zu Hause in fest verschließbare und wiederverwendbare Dosen (zum Beispiel aus Edelstahl) verpackt werden. Auch Soßen und Dips könnten in praktischen wiederverwendbaren Gefäßen portioniert werden. Hierfür eigneten sich auch Konservengläser mit Schraubdeckel oder Weck-Gläser. Auf Portionspackungen wie Kaffeesahne oder Ketchup sollte man zugunsten der Umwelt verzichten, rät Muschter. Obst und Gemüse sollte man lose und unverpackt kaufen.

Eventuell doch anfallende Verpackungen könnten vor dem Picknick zuhause richtig sortiert in die Gelbe Tonne gegeben werden, rät der Experte von der KWiN. So brauche man am Picknick-Platz nicht nach einer Abfalltonne suchen, die womöglich schon überfüllt ist. Außerdem helfe man so bei der Wiederverwertung der Verpackungen.

Mehr zum Thema Trend Mit den richtigen Geräten im Garten Mehr erfahren Essen und Trinken Mehr als nur ein Popstar Mehr erfahren

Für Getränken gelte das Gleiche. Es ließen sich Mehrwegflaschen und wiederverwendbare Flaschen, zum Beispiel aus Edelstahl, nutzen. „Eine Drei-Viertel-Liter-Mehrwegflasche, die 30 Mal befüllt wird, spart der Umwelt bis zu 112 Mini-Saftpäckchen“, rechnet Muschter vor.

Mehrweg-Geschirr verwenden

Geschirr, Gläser und Besteck könne man im Campingbedarfshandel kaufen. Diese Gegenstände seien leicht und fast unzerbrechlich, dafür aber langlebiger als Einmalgeschirr. Wenn gegrillt werden soll, sollte man statt eines Einweg-Grills zum Beispiel einen Falt-Grill aus Edelstahl verwenden. Diesen kann man klein verpacken. Solche Geräte sind lange haltbar und deshalb sehr nachhaltig.

Abfall, der nicht vermeidbar ist, sollte man am besten in einer mitgebrachten Abfalltüte mit nach Hause nehmen und dort entsorgen.