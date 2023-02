Peter Enzmann für 40 Dienstjahre geehrt, Reinhold Beuchert verabschiedet

Buchen. Bei der Stadt Buchen wurde Klärwärter Reinhold Beuchert in den Ruhestand verabschiedet und Stadtarbeiter Peter Enzmann für 40 Dienstjahre geehrt.

„Ich danke für die langjährige geleistete Arbeit in den verschiedenen Aufgabenbereichen bei der Stadt Buchen“ stellte Bürgermeister Burger beim Rückblick auf die jeweils langen Zeitspannen der Tätigkeiten anerkennend fest.

Peter Enzmann erlernte den Beruf des Elektroinstallateurs bei der Firma Kehl in Hainstadt und leistete seinen Wehrdienst als Zeitsoldat ab, bevor er im April 1985 seinen Dienst bei der Stadt Buchen aufnahm. Es folgte eine erfolgreiche Teilnahme am Klärwärter-Grundkurs, zudem hat er im Mai 1987 die Meisterprüfung im Elektroinstallateur-Handwerk bestanden.

Zum Bauhof gewechselt

Im April 2000 wechselte Peter Enzmann in den Bauhof und ist seitdem dort als Stadtarbeiter tätig. Seiner Ausbildung und seinen Kompetenzen entsprechend kommt er überwiegend für Arbeiten als Elektroinstallateur zum Einsatz. Zu seinen weiteren Aufgaben gehören der Winterdienst, Grünpflegearbeiten in den Ortsteilen und als Stauwärter am Hochwasserrückhaltbecken Bödigheim „Wolfsgrundbach“. Beim Blick auf Enzmanns Tätigkeitsprofil wird „der bunte Strauß aller anfallenden Arbeiten“ in einem städtischen Bauhof deutlich, so Bürgermeister Burger.

Reinhold Beuchert absolvierte eine Ausbildung zum Landwirt. Nach Tätigkeiten als selbständiger Landwirt und als Saison-Waldarbeiter bei der Fürstlich Leinigschen Forstverwaltung im Revier Hainstadt und bei der Stadt Buchen begann er im Oktober 1998 als festangestellter Waldarbeiter im Buchener Stadtwald.

Nach dem Sturm Lothar wurde er im Jahr 2000 für fünf Monate zur Sturmholzaufbereitung in den Forstamtsbezirk Calw abgeordnet. Im Rahmen einer Flexbilisierung der Arbeit war Reinhold Beuchert eine Zeit lang die Hälfte des Jahres im Bauhof und die andere Hälfte im Forstbetrieb eingesetzt.

Im Dezember 2004 schließlich erfolgte der Wechsel vom Stadtwald in die Kläranlage, wo er nach einem Praktikum an der Kläranlage in Obrigheim erfolgreich den Klärwärter-Grundkurs absolvierte.Dort spezialisierte sich Reinhold Beuchert auf den Betrieb der interkommunalen Klärschlammentwässerungsanlage. Zum 1. März tritt Reinhold Beuchert seinen Ruhestand an.

Laudatio

Den lobenden Worten schloss sich der Technische Dezernent Hubert Kieser für die Bereiche Städtischer Bauhof und Kläranlage ebenso gerne an wie Petra Stewner in Reimform für den Personalrat.

Mit Wünschen für einen langen, gesunden und glücklichen Ruhestand beziehungsweise noch eine erfolgreiche Weiterarbeit schloss die Feierstunde in den Räumen der Stadt Buchen.