Pasour und Lutz übernehmen

Hettingen. Der FC Hettingen hat die Trainerpersonalie für das kommende Spieljahr 2023/2024 geklärt. Nachdem der derzeitige Trainer Jürgen Trunk (beim FC seit Mitte Oktober 2019 tätig) bereits zu Saisonbeginn angedeutet und dann zu Ende der Hinrunde den Verantwortlichen des FC Hettingen seinen Rückzug zum Saisonende final mitgeteilt hat, haben die Verantwortlichen ihre beiden Favoriten verpflichtet.

Nico Pasour und Sandro Lutz werden in der kommenden Saison die sportlichen Geschicke des FC Hettingen übernehmen. Der Spielausschussvorsitzende Andre Kreuter: „Wir sind sehr glücklich und zufrieden, dass wir nach dem Rückzug von Jürgen noch vor dem Jahreswechsel unsere beiden Wunschkandidaten Nico Pasour und Sandro Lutz zum FC geholt haben.“ Die beiden „Neu Spielertrainer“ gehören derzeit noch dem Kader des Landesligisten TSV Rosenberg an und werden ab Sommer den FC Hettingen verstärken. Andre Kreuter weiter: „Gemeinsam mit Jürgen wollen wir die aktuelle Runde noch erfolgreich zu Ende spielen, um ihn dann in eine wohlverdiente Pause zu verabschieden. Wir danken Jürgen Trunk für seine erfolgreiche Trainerzeit beim FC und wünschen ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft.“