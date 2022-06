Parksituation macht Sorgen

Götzingen. Zur ersten Sitzung des Ortschaftsrates nach den Corona-Beschränkungen, also wieder wie gewohnt im Bürgersaal, begrüßte Ortsvorsteherin Daniela Gramlich eine Reihe interessierter Bürger. Zunächst standen dabei zwei Bauanträge auf der Tagesordnung. Beide erfuhren nach detaillierter Vorstellung und kurzer Beratung einstimmige Zustimmung.

Anschließend wurde die neue Gebührenordnung für städtische Räume der Stadt Buchen durch die Ortsvorsteherin vorgelegt. Dieser auch die Turn- und Festhalle betreffende Komplex wurde detailliert dargelegt und die für Vereins- oder Privat-Nutzung künftig geltenden Regularien und Gebührensätze wurden erläutert.

Sorgen bereitet der Verwaltung die angespannte Parksituation in der Waldstraße in Verbindung mit der eng damit verknüpften Nutzung des dortigen Grünstreifens. Die Thematik wurde eingehend diskutiert, denkbare Lösungsmöglichkeiten erörtert, eine praktikable Regelung soll noch erarbeitet werden.

Der anstehende nächste Besuch der Bewertungskommission zum Landes-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft!“ am 29. Juni ist für Götzingen und seine weitere Entwicklung aktuell ein ganz besonderes Anliegen.

Die Ortsvorsteherin verwies auf den Verlauf dieses Besuches, sie lud die Einwohner zur Teilnahme am Auftakt dazu um 8.30 Uhr in der Festhalle ein und appellierte zur Begleitung beim „Durchgang durch Getzi“ sowie beim Abschluss bei der Fit-am-See-Anlage am „Nächstweiher“.

Sie informierte weiter über Aktuelles im Dorf wie den Start der Realisierung des Blüh- und Biodiversitätspfades „Rund um Getzi“ und den Beginn der Erschließung zum Baugebiet „Koben III“, Sanierungsmaßnahmen an der Leichenhalle oder die Einrichtung einer Geschwindigkeitsanzeige.

Rege genutzt wurde auch die Fragerunde der Bürger –- es ging dabei um eine Reihe aktueller Themen wie beispielsweise Wasserentnahme aus der Rinschbach und Holzlagerung entlang der Waldstraße sowie den Stand der Dinge um den Dorfladen oder Fragen der künftigen Hallennutzung. jm