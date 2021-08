Parken in der Abt-Bessel-Straße ist ab sofort verboten

Buchen. Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes „Marienhöhe“ wird allgemein mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Buchen gerechnet. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Durchgängigkeit des Verkehrs wurden kürzlich in der Abt-Bessel-Straße die vorhandenen Halteverbote durch ein eingeschränktes Halteverbot auf beiden Seiten der Fahrbahn ergänzt.

Schon länger gibt es Kritik an der unübersichtlichen Situation in der Straße. Be- und Entladen bleibt erlaubt, nur Parken (ab drei Minuten) nicht mehr. Die bestehende Kurzparkzone vor dem St. Josef-Stift bleibt zunächst erhalten. Zusätzlich ist vom Einmündungsbereich „Marienhöhe“/Dekan-Blatz-Straße bis zum Spielplatz ein eingeschränktes Halteverbot eingerichtet worden. Bild: Maren Gress