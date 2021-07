Pandemie stellte Heimatverein Hainstadt vor Herausforderungen

Hainstadt. Im Rahmen des Anna-Festes hielt der Heimatverein Hainstadt am Freitag seine Generalversammlung in der Pfarrscheune ab. Nach dem Totengedenken ging der Vorsitzende Ewald Gramlich in seinem Jahresbericht auf das turbulente zurückliegende Jahr ein, welches geprägt und verändert hat. Regelmäßige Vereinssitzungen waren nicht möglich, es mussten mit Video-Konferenzen neue Wege beschritten werden. Die Gestaltung und Fertigstellung eines Osterbrunnes unter Pandemie-Bedingungen war ebenso eine Herausforderung. Dieser wurde am Standort in der Talstraße realisiert.

Großes Fest im nächsten Jahr

Für das im kommenden Jahr stattfindende 100-Jahr-Jubiläum am 14 und 15. Mai des Vereins gab Ewald Gramlich bereits einen Ausblick. Die Bewohner Hainstadt dürfen sich auf ein zweitägiges Fest mit buntem Rahmenprogramm und auf ein ganz besonderes Geschenk freuen:

Derzeit wird von dem Künstler Rolf Hamleh im Auftrag des Vereins die Figur eines historischen „Ausschellers“ gefertigt, welche dann rechtzeitig zum Jubiläum des Heimatvereins der Bevölkerung übergeben und im Ortsmittelpunkt aufgestellt werden.

Der Kassenbericht von Kassier Klemens Gramlich gab die solide finanzielle Situation des Vereins wider, ihm wurde von den Kassenprüfern Gerhard Kern und Hubert Bethäuser eine einwandfreie Buchführung bescheinigt.

Außerdem wurden zahlreiche Mitglieder für ihre Treue zum Verein ausgezeichnet: Raimund Balles, Richard Mayer, Rita Balles und Wolfgang Neuwirth wurden für 25-jährige Treue ausgezeichnet. Irene Lamprecht erhielt eine Ehrung für Ihre 20-jährige Tätigkeit als Austrägerin. Herbert Häfner wurde für 15 Jahre im Beirat geehrt. Nach 15 Jahren wurde Dr. Claudia Assimus aus dem Beirat verabschiedet.

Ortsvorsteherin Regina Schüßler, als Versammlungsleiterin gewählt, dankte dem Heimatverein für die gute Arbeit sowie der Erhaltung der Traditionen im Ort und bekannte sich als Fan des Heimatheftes. Sie nahm zudem die Entlastung des Vorstands vor.

Bei den anschließenden von Ewald Gramlich geleiteten Neuwahlen konnten alle zu wählenden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt werden. Dies waren: Bernd Rathmann als stellvertretender Vorsitzender, Mario Gramlich als Schriftführer, die Kassenprüfer Gerhard Kern und Hubert Bethäuser, die Beiräte Caroline Herrmann, Rita Balles, sowie Herbert Häfner, Winfried Hemberger, Heiko Hemberger. Als neues Beiratsmitglied wurde Dietmar Fritsche gewonnen.