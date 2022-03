Pandemie hat zu starken Einschränkungen geführt

Waldhausen. Zügig und harmonisch verlief die Generalversammlung, die der SV Waldhausen aufgrund der Corona-Vorgaben in der Sporthalle in Waldhausen abhielt. Der Vorsitzende Matthias Schüßler sagte, der Aufwärtstrend im Mitgliederstand setzte sich auch in 2021 aufgrund attraktiver Angebote im Freizeitsport sowie einer regen Jugendabteilung fort. Die Corona-Pandemie habe auch im letzten Jahr in allen Sport-Abteilungen zu starken Einschränkungen geführt. Unter Einhaltung der Corona-Regeln konnte jedoch in einigen Bereichen das Angebot aufrechterhalten werden und er hoffe, dass jetzt langsam wieder Normalität einkehre.

Der Spielausschussvorsitzende Steffen Egenberger beleuchtete zunächst die Spiele der 2. Mannschaft in der 3er Spielgemeinschaft Waldhausen/Laudenberg/Heidersbach. Die Runde 2020/2021 wurde Corona bedingt nach acht Spielen abgebrochen, hier belegte die SG in der B-Klasse den 10. Tabellenplatz. In der aktuellen Runde liegt die SG auf dem 13. Tabellenplatz. Der Spielbetrieb der 2. Mannschaft gestaltet sich wegen Spielermangel sehr schwierig.

Mit der 1. Mannschaft sei man bereits in der 3. Runde mit dem FV Laudenberg zusammen und auch er hoffe, dass dieses Jahr endlich mal eine Runde zu Ende gespielt werden könne. Die Runde 2020/2021 wurde nach 9 Spielen abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt stand die SG auf einem sehr guten 5. Tabellenplatz.

Die aktuelle Runde begann mit zwei Siegen im Kreispokal. In der 3. Pokalrunde musste das Spiel gegen den TSV Buchen urlaubs- und verletzungsbedingt abgesagt werden und die SG sei somit ausgeschieden. In der Kreisliga Buchen belege die 1. Mannschaft aktuell den 9. Tabellenplatz.

Jugendleiter Martin Galm beleuchtete die Aktivitäten der knapp 90 Kinder und Jugendlichen, die von den Bambini bis zur B-Jugend im Verein aktiv sind und dabei von insgesamt 15 Trainerinnen und Trainern angeleitet werden. Sowohl im Spieler- als auch im Trainerbereich sei man gut aufgestellt, lediglich der E-Jugend-Jahrgang 2011/12 bräuchte dringend Zuwachs.

Der Spielbetrieb der C-Junioren in der Kreisliga Buchen wurde letzte Runde 20/21 mit dem 4. Platz abgeschlossen. In der laufenden Runde liege die Mannschaft auf dem 3. Platz. Die D-Jugend spiele im Flexbetrieb und lag am Ende der Vorrunde mit dem 6. Platz im hinteren Mittelfeld und spielt deshalb in der Rückrunde in der Platzierungsstaffel. Die E-Jugend, die ja noch ohne Tabelle und Platzierungen spielt, war an insgesamt drei Spieltagen in Donebach, Walldürn und Waldhausen im Einsatz. Gleiches gilt für die F-Jugend, deren drei Spieltage in Gerichtstetten, Großeicholzheim und Hettingen stattfanden.

Auch außerhalb des Spielbetriebs war die Jugendabteilung sehr rege. Im letzten Juli gab es zum Saisonabschluss ein Sommerfest, die E-Jugend hat im August am Spielplatz beim alten Sportplatz ein Trainings- und Spiel-Zeltlager durchgeführt und die C-Jugend war im letzten September ebenfalls im Trainingslager in Waldhausen mit Fahrradtour und Trainingsspiel gegen Elztal. Es gab für alle Jugendspieler und Bambini eine Neujahrsbrezel, organisiert und ausgeliefert von Werner Mohr.

Corona war auch im Jugendbereich ein großes Thema, es mussten aber jugendübergreifend in der Vorrunde keine Spiele abgesetzt oder abgesagt werden, beim Training gab es eine früher eingeläutete Winterpause und der Trainingsbeginn im Frühjahr war aufgrund der hohen Inzidenzen verspätet.

Die vielfältigen Aktivitäten im Breitensport beleuchtete anschließend Wolfgang Lindenmaier, der sich sehr erfreut zeigte über den guten Zuspruch bei allen Angeboten.

Die Vorsitzende für den Bereich Event/Veranstaltungen, Nicole Benz-Schüßler sagte, der wohl größte Punkt aus Vereinssicht das Sportfest 2022 werden. Es wird an dem Wochenende vom 16. bis 18. Juli stattfinden und ist als „ganz normales Sportfest“ geplant. Zur Gestaltung des Programms könne sie noch nichts berichten, da man noch ganz am Anfang der Planungen stehe. Eine Schwierigkeit zeichnet sich jedoch besonders ab: Aufgrund von Corona haben viele Brauereien und Getränkehändler ihre Zelte verkauft.

Für den verhinderten Vorstand für den Bereich „Technik“, Adrian Weber, verlass Matthias Schüßler dessen Bericht. Hier standen die zahlreichen Arbeitseinsätze rund um die beiden Sportplätze sowie im Sportheim im Fokus. Im Sportheim wurden sämtliche Lagerflächen einschließlich des Kühlhauses hergerichtet.

Für den Bereich „Verwaltung“ erläuterte Schriftführer Fabian Henn anschließend die Themenschwerpunkte der insgesamt durchgeführten Vorstandssitzungen in 2021 ein. Abschließend erläuterte er die moderate Anhebung der Mitgliedsbeiträge und deren neue Struktur. Künftig wird es keinen automatischen Entfall der Mitgliedsbeiträge bei Erreichen des 70. Lebensjahres geben.

Dem Zahlenwerk von Kassierer Reinhard Mairhofer jun. war zu entnehmen, dass der SVW dank einer umsichtigen Finanzpolitik des Vorstands auch durch das Jahr unbeschadet kam und weiterhin auf soliden finanziellen Beinen stehe.

Stefan Schüßler der zusammen mit Nadine Leix die Kassenbücher geprüft hatte, bescheinigte Mairhofer und seiner Stellvertreterin Helena Zehr einmal mehr eine vorbildliche Arbeit. Sein Antrag auf Entlastung der Kassierer wurde dann auch einstimmig angenommen.

Matthias Schüßler und Nicole Benz-Schüßler ehrten vier aktive Fußballer für ihre langjährige Unterstützung des Vereins zu ehren. Mit der Vereinsehrennadel in Bronze für über zehnjährige aktive Mitgliedschaft wurden Christian Schäfer, Daniel Schell und Sabrina Schellig ausgezeichnet. Die Vereinsehrennadel in Silber für über 15-jährige aktive Mitgliedschaft erhielt Simon Haber.

Ortsvorsteher Alexander Leix bedankte sich in seinen Grußworten beim SVW auch Namens der Ortschaftsverwaltung von Bürgermeister Burger für die geleistete Arbeit zum Wohl der gesamten Ortschaft. Er beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde. WoLi