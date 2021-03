Götzingen. Zusammen mit dem kfd-Team gestaltet das Gemeindeteam Götzingen wie in der Adventszeit den Kirchenraum und gibt daher die Möglichkeit zum Innehalten.

Eine Klagemauer wurde aufgebaut und wird konkret zu einem Ort um loszuwerden, was einem am Herzen oder auf der Seele liegt. Sorgen, Ängste, Nöte oder Bitten können aufgeschrieben und zusammengefaltet oder zusammengerollt in die Mauerritzen gesteckt werden. Alle Zettel werden ungeöffnet im Osterfeuer verbrannt, so dass sich alle Sorgen, Bitten und Danksagungen zeichenhaft in Licht und Wärme verwandeln und zu Gott aufsteigen.

Veränderungen sind möglich

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum (Psalm 31,9)“ – Unter diesem Motto symbolisiert auch das Hungertuch Hoffnung auf die Kraft des Wandels und Vertrauen, dass Veränderung zum Guten – auch und gerade in Krisen – möglich ist. Vor dem Josefsaltar lädt mit wöchentlich wechselnden Impulstexten das kfd-Team zum Krafttanken ein. Ein Gedächtnis an das letzte Abendmahl mit anschließender Gebetswache wird am Gründonnerstag um 18.30 Uhr in der Kirche gefeiert.

Gute Erfahrungen im letzten Jahr

Ermutigt durch die guten Erfahrungen im vergangenen Jahr werden am Karfreitag die Stationen des Kreuzweges aufgebaut und bis über die Ostertage stehengelassen. Wer möchte, kann – angeregt durch Bilder, Texte und Gebete für Kinder und Erwachsene – auf der ausgewiesenen Strecke den Kreuzweg mit Jesus gehen.

Die erste Station steht an der Altheimer Straße (Bildstock bei Familie Heffner/Ditter); dann führt der Weg über das Brüchet, Hofackerweg, Brüchetweiher, Fußweg Sindolsheimer Straße und Handgasse zum Friedhofskreuz. Die derzeit geltenden Hygienevorschriften sind einzuhalten.

Wenn es die Witterung und die geltenden Pandemiebestimmungen zulassen, wird am Karfreitag gemeinsam der Kreuzweg begangen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Dorfplatz. Sollten es die Umstände nicht erlauben, findet die Feier um 15 Uhr in der Kirche statt.

Das Osterlicht wird in der Feier der Osternacht in St. Oswald gesegnet und kommt von dort in alle Gemeinden der Seelsorgeeinheit. Wer dieses Licht bekommen möchte, kann sich in eine Liste im Vorraum der Kirche eintragen (bitte eigenen Stift mitbringen) oder bei Elisabeth Hell (Telefon 3542) oder Ilse Aumüller (Telefon 96268) melden.

Am Samstagabend soll dann eine Laterne vor die Haustür gestellt werden. Das Osterlicht brennt auch in der Kirche, wo es abgeholt werden kann.