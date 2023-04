Osterfeuer lockte wieder viele Besucher

Hollerbach. Zum Ausklang der Ostertage lud die Kolpingsfamilie Buchen bereits zum zweiten Mal zum Osterfeuer am Hollerbacher Grillplatz ein. Am „Unterneudorfer Brückle“ wurden die Teilnehmer von den Organisatoren der Kolpingsfamilie begrüßt. Anschließend wanderten alle gemeinsam vorbei am Hollersee nach Hollerbach. Besonders die vielen Kinder freuten sich auch über die Ostereiersuche während der Wanderung. Am Grillplatz angekommen, wurde die Gruppe musikalisch von der Band „Acoustic Open“ begrüßt, die ihre Gage für eine soziale Einrichtung spendete. Bei Getränken und kleinen „Häppchen“ erlebten alle schöne Stunden. Beim Einsetzen der Dämmerung wurde das Osterfeuer entzündet und das österliche Fest fand mit Singen am Feuer einen geselligen Ausklang. Bild: Kolpingsfamilie

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1