Ostereier in Waldhauen „geschurkelt“

Waldhausen. Am Ostermontag wurde in Waldhausen eine alte Tradition, das sogenannte „Ostereier schurkeln“, wiederbelebt. Hierzu eingeladen hatten der Verein „Waldhausen 2006“ sowie der Ortschaftsrat. Ziel beim „Ostereier schurkeln“ ist es, mit den eigenen Ostereiern die Ostereier des Gegners zu treffen. Ist dies gelungen, darf der erfolgreiche Spieler das getroffene Osterei des Gegners behalten. Pünktlich los ging es um 13 Uhr mit den ersten Spielrunden. Schon wenige Minuten später konnten unter zahlreichen Teilnehmern die ersten Sieger gekürt werden. Für das leibliche Wohl war gesorgt, und so verbrachten Jung und Alt einen schönen Osterfeiertag am Dorfplatz. Die Vorbereitungen für 2023 laufen bereits. Bild: Leix

