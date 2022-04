Osteraktion

Buchen. Um sich für das Osterfest gut zu rüsten, bietet sich ein Einkauf auf dem Wochenmarkt in der Karwoche an. Die Wochenmarkthändler halten am Mittwoch, 13. April, und am Samstag, 16. April, zusätzlich zum normalen Sortiment Osterangebote für die Besucher des Marktes bereit. Zu jedem Einkauf gibt es zudem eine kleine Osterüberraschung der Stadt Buchen.

Der Wochenmarkt findet jeden Mittwoch von 8 bis 13 Uhr auf dem Wimpinaplatz vor dem Rathaus statt. Ausgestattet mit frischem Obst und Gemüse, Käse, Wurst, Fisch, Imkereiprodukten und Blumen freuen sich die Marktbeschicker über zahlreiche Besucher. Samstags ist der Wochenmarkt auf dem Marktplatz vor dem alten Rathaus aufgebaut. Dort lädt aktuell der bunt geschmückte Osterbrunnen zum Bummeln in der Innenstadt ein. Vielleicht trifft der ein oder andere dort auch mal den Osterhasen.

Um den Buchener Wochenmarkt noch bunter zu machen, werden immer wieder neue Standbetreiber gesucht. Interessierte melden sich unter Telefon 06281/31111 oder per E-Mail (stadtmarketing@buchen.de).

