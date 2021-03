Hettingen. Alljährlich zur Frühjahrszeit erscheint der Hettinger Heimatbrief, der ein Spiegelbild des Hettinger Gemeindelebens ist. Der Heimatverein bringt dieses Dokument nun zum 52. Mal heraus, denn neben der Betreuung und Instandhaltung der Bildstöcke und Flurdenkmale sowie als Hüter und Förderer des örtlichen Brauchtums, ist das Heft das dritte Betätigungsfeld des Heimatvereins. Gleich bei der Gründung hatte man die vielen auswärts wohnenden Hettinger im Blickfeld, um jährlich mit dem Brief über das Leben in ihrer Heimatgemeinde zu berichten.

Eine Person hat die Verantwortung

Ein Kuriosum ist beim Hettinger Heimatverein, dass es nur eine einzelne Person als Schreiber dieses Dokumentes gibt, die auch für den Inhalt die volle Verantwortung trägt. Dieser Aufgabe stellten sich bisher Willi Kirchgeßner für die ersten fünf Ausgaben, dann Altbürgermeister Karl Knühl bis zum 18. Heft und nach dessen plötzlichen Tod erstellte nach seinen Vorgaben seine Enkelin Susanne Raab die Ausgabe Nummer 19. Karl Mackert war danach für die Ausgaben 20 bis 39 verantwortlich. Seit dem 40. Exemplar ist der Vorsitzender des Heimatvereins, Gundolf Scheuermann, als Schriftleiter tätig.

Der Einband ziert die Kapelle des Kriegerhains am „Oberhölzle“. © Karl Mackert

Der Heimatbrief wird in Deutschland an über 750 Hettinger kostenlos versendet, wobei über 40 Stück in die USA, Kanada, Südafrika und den Vorderen und Mittleren Osten gehen. Auf 86 Seiten, aufgeteilt in 14 Rubriken, hat der Schriftleiter Gundolf Scheuermann die Geschehnisse dokumentiert, wobei neben seinem Grußwort die Statistik des 2475 Einwohner zählenden Dorfes und hierbei insbesondere das Totengedenken der 35 Verstorbenen des Jahres 2020 herausragen.

Besondere „Heddemer“

Neben den Glückwünschen für die Jubilare kommt der ausführliche Bericht über die Aktivitäten des Heimatvereins vor, dem sich die Nachrichten von der Pfarrgemeinde und der politischen Gemeinde anschließen. Breiten Raum nehmen dann die vielen Aktivitäten des Hettinger Vereins ein, welche 2020 durch die Pandemie in abgeschwächter Form stattfanden. Über „Heddemer“, die etwas besonders leisteten, wird ebenso berichtet wie über Begebenheiten unter der Rubrik „Was sonst noch so geschah“. Einen interessanten Rückblick auf Geschehnisse vergangener Jahrhunderte bis zur Gegenwart vermittelt die Zeitgeschichte. Mit der Veröffentlichung der Namen der zahlreichen Spender endet die 52. Ausgabe. KM