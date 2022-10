Ortschaftsratsmitglieder werden angefeindet

Buchen. Ende 2018 wurde vom Kreistag ein Grüngutplatzkonzept für den Neckar-Odenwald-Kreis beschlossen. Die Zahl der Grüngutplätze soll im Zuge der Umsetzung von über 40 auf etwa 30 reduziert werden. „Neben Kostengründen stehen vor allem auch die zu Recht gestiegenen Umweltschutzbestimmungen im Vordergrund – viele Plätze entsprechen aufgrund ihrer technischen Ausstattung nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen, beispielsweise bezüglich Bodenbeschaffenheit und Sickerwassererfassung“, macht die KWin in einer Pressemitteilung vom Freitag deutlich.

Der Grüngutplatz in Hainstadt, Teil eines landwirtschaftlichen Betriebes, schlage pro Jahr 300 bis 660 Tonnen Grüngut um. Zum Vergleich, in Buchen beim Betrieb Brünner in der Hettinger Straße seien es 1500 bis 2000, in Walldürn 1200 bis 1500 und in Hettingen (bereits geschlossen) waren es 100 bis 200 Tonnen.

Der Grüngutplatz Hainstadt sollte gemäß Planung nach Inbetriebnahme des neuen Platzes in Buchen (neben Sansenhecken, etwa ab Ende 2022/Anfang 2023) geschlossen werden. Aufgrund des Engagements vonseiten des Ortschaftsrates Hainstadt wurde erreicht, dass eine Schließung des Grüngutplatzes nicht zeitgleich mit der Inbetriebnahme des Platzes in Buchen erfolgt. Es sollen zunächst die Auswirkungen und die zu erwartenden Mengenverschiebungen abgewartet werden. Konkret bedeute dies, dass der Grüngutplatz in Hainstadt das gesamte Jahr 2023 geöffnet bleibe. Im Frühherbst werde es dann Gespräche mit dem Ortschaftsrat geben.

„Über die Zeit hinweg gab es mehrere Bürgerinformationen, beispielsweise im Rahmen von Ortschaftsratssitzungen. In einem solchen Rahmen wurden die Gründe immer wieder erläutert und die Bürgerschaft informiert. Leider ist es in Hainstadt aber so, dass einige Bürger ihrem Unmut freien Lauf lassen und sowohl Ortschaftsratsmitglieder als auch die Ortsvorsteherin Regina Schüssler in einer Art und Weise angehen, wie dies nicht mehr hinnehmbar ist“, so die KWin in ihrer Pressemitteilung.

„Dabei handelt es sich nicht um körperliche Übergriffe, sondern um verbale Anfeindungen“, berichtet Martin Hahn, Pressesprecher von KWiN, auf FN-Nachfrage. Es sei auch nur eine begrenzte Anzahl an Leuten, welche ihren Unmut mit Zurufen wie „Für was haben wir euch eigentlich gewählt?“ oder „Ihr seid doch alle nur Abnicker“ kundtun. Hahn betont an dieser Stelle noch einmal, dass die Ortschaftsräte in dieser Sache gar nicht entschieden haben können, weil die Zuständigkeit bei den Grüngutplätzen beim Kreistag liege. Deshalb stellte die KWiN, in Person von Vorstand Dr. Mathias Ginter, klar, dass „die Ortschaftsverwaltung nicht verantwortlich für diese Entscheidung über den Grüngutplatz ist. Zugrunde liege ein Kreistagsbeschluss aus 2018, für die Umsetzung sei die KWiN zuständig.

Die Hintergründe für diese Entscheidung seien bereits mehrfach sowohl bei Veranstaltungen als bei direkten Bürgeranfragen erläutert worden: Grüngutplätze müssen per Gesetz einen gewissen Standard in puncto Infrastruktur und Betrieb haben – hier spielen vor allem Umwelt-schutzaspekte eine Rolle. Grüngut gilt im rechtlichen Sinne als wassergefährdender Stoff. Nicht alle Plätze erfüllen diese permanent gestiegenen und zwischenzeitlich hohen Anforderungen (Sickerwasser-Management, Trennmöglichkeit der Fraktionen holzig und krautig, Asphalt statt Schotter und so weiter.

Die KWiN müsse die Plätze regelmäßig räumen und hier komme ein weiteres Argument ins Spiel, das so kaum bekannt sei: Krautiges Material, also insbesondere auch Rasenschnitt, sollte möglichst zeitnah (Experten sprechen von etwa zehn Tagen) ins Kompostwerk gebracht werden. Beim unkontrollierten Vergärungsprozess auf den Grüngutplätzen entstehen bei der anaeroben Vergärung (wenn das Material in hohen Haufen liegt und in die unteren Bereiche kein Sauerstoff hinkommt) Methangas. Dieses sei um den Faktor 20 schädlicher für die Ozonschicht als CO2. Bei der professionellen Weiterverarbeitung in Kompostwerken könne dies durch gezielte Belüftung und/oder spezielle Abdeckungen (semipermeable Membran) weitestgehend unterbunden werden. Und damit sei man bei einem weiteren Punkt: Je mehr Plätze man etwa alle zehn Tage anfahren sollte, umso höher sei der logistische Aufwand. mf/pm