Orgelkonzert in St. Oswald

Buchen. Ein Orgelkonzert der Prüfungskandidaten von Kirchenmusiker Horst Berger findet am Donnerstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr (nach der Abendmesse) in der katholischen Stadtkirche St. Oswald statt.

Neben der berühmten Toccata und Fuge in d – moll von J. S. Bach, Improvisation über die Lieder „Herr, du bist mein Leben“ und „Herr, dich loben die Geschöpfe“ sind Kompositionen von Buxtehude, Mendelssohn, Reger und andere zu hören.

Die Akteure dieses Abends sind Kevin Eichhorn und Tobias Fertig. Kommende Woche sind ihre Orgel- und Chorleitungsprüfungen innerhalb des kirchenmusikalischen C-Kurses. Diese dreijährige Ausbildung umfasst 13 Fächer mit Schwerpunkt Orgel, Improvisation, Chorleitung und Tonsatz. Sie wird im Dekanat Mosbach-Buchen in Zusammenarbeit des Bezirkskantores Severin Zöhrer (Eberbach) sowie Bezirkskantorin Julia Kohler aus Tauberbischofsheim mit Horst Berger angeboten. Das C-Examen ist die höchste Stufe für nebenberufliche Kirchenmusiker.

Darüber hinaus besteht nur noch die Möglichkeit des Studiums an der Hochschule. Da die Erzdiözese Freiburg ein großes Interesse an qualifizierter Musik in den Gemeinden hat, ist die C-Ausbildung stark bezuschusst und nach bestandener Abschlussprüfung können die Absolventen höhere Honorarsätze für ihre kirchenmusikalischen Dienste geltend machen. Neue Kurse beginnen wieder im Dezember dieses Jahres.