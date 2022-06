In vielen europäischen Ländern ist man automatisch Organspender, wenn nicht vor dem Tod widersprochen wird. Diese Widerspruchslösung gibt es in Deutschland nicht. In der Bundesrepublik ist der eigene Wille beispielsweise in dem dafür vorgesehenen Organspendeausweis zu dokumentieren. Die Kommunale Gesundheitskonferenz Neckar-Odenwald-Kreis möchte genau dazu ermutigen: „Eine Entscheidung muss

...