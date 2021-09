Opel beschädigt und geflüchtet

Buchen. Ein geparkter Opel Astra wurde am Donnerstagvormittag in Buchen beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Kombi gegen 10.15 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Walldürner Straße abgestellt. Als er etwa eine Stunde später wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung im Bereich der hinteren Stoßstange fest. Vermutlich wurde der Pkw von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz beschädigt, so die Polizei. Der Unfallverursacher ist geflüchtet, der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 entgegen.

