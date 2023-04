Offenes Bücherregal kann Menschen zum Lesen bringen

Buchen. Das „offene Bücherregal“ wurde 2011 auf Initiative von Manfred Lauer (damaliger BGB-Schulleiter) im Foyer der Volksbank aufgestellt – und ist seither für jedermann zugänglich.

Interessierte Bürger können dort ohne jegliche Formalität Bücher einstellen und entnehmen. Betreut wird das Regal vom Lions-Club Buchen. Wer ein Buch entnimmt, kann eine Spende in die Spendenbox geben. Die Spenden kommen sozialen Hilfsaktionen zugute. Derzeit wird mit den Spenden auf Grund der aktuellen Situation die Arbeit der Tafel in Adelsheim unterstützt. Hohe Energiekosten, steigende Preise für Lebensmittel, die Folgen der Inflation – all das bekommen auch die Tafeln immer deutlicher zu spüren. Immer mehr Menschen geraten in Not und können sich „das tägliche Brot“ kaum mehr leisten. Tafeln sind oft die letzte Rettung.

Mit der Spende in die Spendenbox wird somit eine humanitäre Einrichtung unterstützt.

Neben der Unterstützung sozialer Projekte kann das offene Regal auch Menschen zum Lesen bringen, die ansonsten nur wenig Zugang zur Welt der Bücher haben. Auch dies ist ein begrüßenswerter Effekt.

Zwischen einem und fünf Euro werden vom Leser pro Buch erbeten. Größere Spenden sind selbstverständlich willkommen.

Für das Einstellen von Büchern sollten bestimmte Regeln eingehalten werden. Die Bücher sollten in einem ordentlichen Zustand sein.

Romane sind ebenso erwünscht wie Sachbücher, Klassiker und Krimis. Nicht erwünscht sind Zeitschriften oder Bücher mit anstößigem Inhalt.

Das Bücherregal soll auch nicht „überquellen“.

Häufig werden Bücher auf dem Boden abgestellt und beeinträchtigen so das optische Gesamtbild. Wer zu Hause beispielsweise umzugsbedingt ganze Regale leer räumt, sollte andere Möglichkeiten der „Entsorgung“ wählen. ML