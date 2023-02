Örtliche Vereine mit 1000 Euro unterstützt

Hettingen. „Meinem Vater war es ein großes Anliegen, den Hettinger Vereinen etwas zu hinterlassen“, berichtet Dieter Pfitzner. Auf ausdrücklichen Wunsch des im Dezember im Alter von 88 Jahren verstorbenen Anton Pfitzner überreichte sein Sohn Dieter am Donnerstag eine Spende von 1000 Euro. Ortsvorsteher Timo Steichler teilt diesen Betrag auf die 14 örtlichen Vereine und Institutionen auf.

Bei der Spendenübergabe im Rathaus machte Dieter Pfitzner deutlich, dass dieser Wunsch seines Vaters belege, dass auch in einem traurigen und schmerzhaften Moment wie dem Tod eines Menschen etwas Gutes entstehen könne – in diesem Fall die Unterstützung der Vereine.

„Es war meinem Vater immer eine Verpflichtung, den Vereinen zu helfen.“ So sei Anton Pfitzner in jungen Jahren beim FC Viktoria aktiv gewesen und habe sich später ehrenamtlich eingebracht. Zudem sei er förderndes Mitglied in mehreren Vereinen gewesen. Ortsvorsteher Timo Steichler dankte für die großzügige Unterstützung.