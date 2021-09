Ökumenischer Frauengottesdienst

Buchen. Unter dem Titel „Gepflanzt wie ein Baum am Wasser“ steht der ökumenische Frauengottesdienst, der am Freitag, 17. September, um 19 Uhr in der Kirche St. Oswald in Buchen stattfindet. Frauen feiern Gottesdienst und bringen ihre Themen in frauengerechter Sprache und ökumenischer Schwesterlichkeit vor Gott. Gestaltet wird der Gottesdienst von der AG „Ökumenische Frauenarbeit in der Region Odenwald-Tauber“ und musikalisch umrahmt vom Singkreis Hettigenbeuern unter der Leitung von Petra Reiß.

Anmeldungen bis Montag, 13. September, über die Homepage der Diözesanstelle Odenwald-Tauber oder bei Regina Köhler, Referentin für Frauenpastoral, Telefon 06281/522925, E-Mail: regina.koehler@esa-dioezesanstelle.de.