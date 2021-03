Neckar-Odenwald-Kreis. Die Wertstoffhöfe haben in den Werktagen der Karwoche eingeschränkt geöffnet. Bei der Anlieferung müssen die Corona-Schutzmaßnahmen beachtet werden. Mit Wartezeiten ist zu rechnen, während der Wartezeit darf das Fahrzeug nicht verlassen werden.

Öffnungszeiten am Gründonnerstag, 1. April: Das Z.E.U.S. in Buchen (Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken) hat von 7.30 bis 17.30 Uhr durchgehend geöffnet. Der Wertstoffhof in Mosbach, Luttenbachtalstraße 30, im Betriebsgelände der Firma Inast auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne, hat von 8.30 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof des DRK in Hardheim in der Querspange 6 hat regulär geöffnet von 18 bis 19.30 Uhr.

Die Öffnungszeiten am Karsamstag, 3. April: Das Z.E.U.S. in Buchen hat geschlossen, und damit auch die Annahmestelle für schadstoffhaltige Abfälle. Der Wertstoffhof in Mosbach hat von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof des DRK in Hardheim hat regulär geöffnet von 10 bis 11.30 Uhr.

Alle Öffnungszeiten sind wie üblich im grünen Entsorgungskalender von AWN und KWiN zu finden.

