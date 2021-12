Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Wertstoffhöfe haben an Silvester, Freitag, 31. Dezember, geschlossen. An den anderen Werktagen haben die Wertstoffhöfe regulär geöffnet, auch am Freitag und Samstag, 7. und 8. Januar, nach dem Feiertag „Heilige Drei Könige“.

Bei der Anlieferung müssen die gültigen Corona-Schutzmaßnahmen unbedingt beachtet werden: Alle Personen müssen eine Mund-Nasenbedeckung tragen, maximal zwei Personen im Fahrzeug. Es gilt eine Zugangsbeschränkung von maximal fünf Fahrzeugen gleichzeitig auf dem Wertstoffhof, alle Personen achten auf den Mindestabstand von 1,5 Meter, auch beim Befüllen der Container. Mit Wartezeiten ist zu rechnen, während der Wartezeit darf das Fahrzeug nicht verlassen werden.

Die Öffnungszeiten des Z.E.U.S (Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken) in Buchen: Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr. Am Donnerstag ist jeweils bis 17.30 Uhr geöffnet. Die stationäre Schadstoffannahme im Z.E.U.S. hat turnusgemäß in der ungeraden Kalenderwoche nach Neujahr geöffnet.

Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Mosbach, Luttenbachtalstraße 30, im Betriebsgelände der Firma Inast auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, und von 14 bis 16.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 12 Uhr. Am Montag und am Donnerstag ist jeweils bis 18 Uhr geöffnet.

Der Wertstoffhof des DRK in Hardheim, Querspange 6, hat am Donnerstag, 6. Januar (Heilige Drei Könige), geschlossen, aber am Samstag, 8. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr geöffnet.