Öffentliche Probe am Freitagabend

Buchen. Eine öffentliche und offene Probe bietet die Stadtkapelle Buchen am Freitagabend im Rahmen der Aktion „genieß die Buche“ vor dem Alten Rathaus an. Dabei können sich die Gäste auch ein Bild von der Probearbeit der neuen Dirigentin Lisa Helmle machen, denn dieser Termin hat durchaus Probencharakter. Dies liegt auch an der Impuls-Initiative des Bundesmusikverbandes zur Förderung des Neustarts der Musikorchester, an der die Stadtkapelle teilnimmt. Dahinter verbirgt sich ein Förderprogramm zur Reaktivierung, Wiedergewinnung und Motivationssteigerung von Musikern. Beworben hatte sich die Stadtkapelle dabei in den Modulen „Kreativer Neustart“ und Neugewinnung von Mitgliedern.

Eingeschlossen in diese Aktion ist ein ganztägiger Probetag am 25. September, an dem Lehrer instrumentenspezifische Grundlagen erklären sowie Ratschläge und Hilfestellungen vermitteln. Musikalischer Abschluss dieser Initiative bildet am 3. Oktober eine musikalische Stadtführung, bei der das Ergebnis in Kooperation mit der Stadt Buchen präsentiert wird. Die offene Probe am Freitag beginnt um 18.45 Uhr vor dem Alten Rathaus, wobei der Förderverein der Stadtkapelle für Erfrischungen sorgen wird.