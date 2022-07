Buchen. Einen Einblick in ihren Probealltag gewährt die Stadtkapelle am Freitagabend im Rahmen der diesjährigen Aktivnacht vor dem Alten Rathaus. Dabei können sich die Gäste ein Bild von der Probenarbeit der Dirigentin Lisa Helmle machen, denn dieser Termin hat Probencharakter. Gezeigt wird unter anderem, wie einzelne Musikstücke erarbeitet und einstudiert werden. Dies ist mit sehr viel gewissenhafter Arbeit verbunden, die manchmal auch Geduld erfordert. So werden einzelne Passagen in den Stücken wiederholt geübt, teilweise von der gesamten Kapelle, teilweise von den einzelnen Instrumentengruppen, bis letztlich die Stücke klingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ergebnis der öffentlichen Probe sowie der Probenarbeit der vergangenen Wochen wird dann im Rahmen des Musikabends „Stadtkapelle meets Rock - Summer Opening im Museumshof“ am 26. Juli um 19.30 im Museumshof präsentiert.

Die öffentliche Probe beginnt um 19.30 Uhr vor dem Alten Rathaus, wobei der Förderverein der Stadtkapelle für Erfrischung sorgt.