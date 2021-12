Öffentliche Impftermine für die Buchener Bürger

Buchen. Ein mobiles Impfteam der SLK Kliniken aus Heilbronn macht Aám 9. und 16. Dezember in Buchen Station. Jeweils 100 Personen können am Donnerstag, 9. Dezember, von 10 bis 17 Uhr im Multifunktionsraum der Stadthalle und am Donnerstag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr voraussichtlich im Alten Rathaus ihre Erst-, Zweit- oder Drittimpfung erhalten. Angekündigt wurde, dass unter 30-jährige den Impfstoff Biontech erhalten, alle anderen werden mit Moderna oder Johnson und Johnson geimpft.

Da die Nachfrage enorm ist, können ausschließlich Bürgerinnen und Bürger aus der Buchener Kernstadt und den Stadtteilen an der Aktion teilnehmen. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, müssen Termine online oder telefonisch gebucht werden. Die Hälfte der insgesamt zur Verfügung stehenden Termine wird online vergeben, die zweite Hälfte ist für eine telefonische Buchung reserviert.

Zwei Apparate freigeschaltet

Wer Interesse hat, kann sich am Montag, 6. Dezember, ab 12 Uhr über den link www.buchen.de/impftermine online einloggen und dort einen konkreten Termin für einen der beiden Donnerstage buchen. Ebenfalls am 6. Dezember ab 12 Uhr sind zwei Telefone unter 06281/ 31260 (nur für den Termin 9. Dezember) beziehungsweise 06281/31153 (nur für den Termin 16. Dezember) zwecks Reservierung freigeschaltet. Da die Entgegennahme der 100 telefonischen Buchungen einige Zeit in Anspruch nehmen wird, lohnt es sich, auch am späteren Nachmittag oder gegebenenfalls am 7. Dezember ab 8 Uhr anzurufen. Sobald die Termine vergeben sind und eine Nachrückerliste aufgenommen worden ist, werden die Telefone wieder außer Betrieb genommen. Alle, die eine Bestätigung für einen gebuchten Termin haben, werden dringend gebeten, im Fall einer Verhinderung unter 06281 310 abzusagen, damit Personen von der Warteliste berücksichtigt werden können.

Der Impftermin am 6. Dezember in Hettingen ist bereits ausgebucht. Ein weiterer offener Impftermin, für den Termine nach dem vorgenannten Schema gebucht werden können, wird am 29. Dezember ebenfalls in Hettingen im Lindensaal stattfinden.

Weitere Informationen werden zeitnah bekannt gegeben Darüber hinaus hat der Regionale Impfstützpunkt in Fahrenbach seine Arbeit aufgenommen. Anmeldungen sind ausschließlich über die Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sowie zeitweise unter der Telefonnummer 0 62 61/84 - 11 11 möglich. Nähere Informationen finden sich auf der Homepage des Landratsamtes unter www.neckar-odenwald-kreis.de. Auch das im Aufbau begriffene Impfzentrum in Bödigheim soll deutlich vor Weihnachten starten.

Testmöglichkeiten ausgedehnt

Parallel zu diesen Bemühungen hat das Deutsche Rote Kreuz in Buchen seine Testmöglichkeiten weiter ausgebaut. Von Montag bis Samstag wird von 9 bis 12 Uhr zusätzlich auch auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus getestet.