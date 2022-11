Neckar-Odenwald-Kreis. Nur eine Zahl fehlte zum Millionen-Glück – und trotzdem dürfte die Freude riesig sein: Bei der Lotto-Ziehung am Samstag gewann ein Tipper aus dem Neckar-Odenwald-Kreis mit sechs „Richtigen“ mehr als 780 000 Euro.

Der Glückspilz tippte auf seinem Lotto-Schein die Gewinnzahlen 12, 27, 32, 35, 39 und 42 richtig. Lediglich die „Superzahl 8“ fehlte zum Millionencoup. Bundesweit gab es noch zwei weitere Treffer in der Gewinnklasse 2. Die sechs „Richtigen“ sind damit jeweils exakt 780 034,90 Euro wert, komplett steuerfrei. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei rund 1 zu 15,5 Millionen.

Der Tipper aus dem Neckar-Odenwald-Kreis spielte mit einem Lotto-Systemschein. Dadurch kreuzte er statt sechs sieben Zahlen zwischen 1 und 49 an.

Gewinner noch nicht bekannt

Wer den Gewinn erzielt hat, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Tipper gab den Spielschein anonym in einer Lotto-Annahmestelle ab. Zum Abruf der mehr als 780 000 Euro ist jetzt die gültige Spielquittung erforderlich. Die kann der Glückspilz in der Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen.