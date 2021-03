Buchen. Über den Buchener Pflegedienst „Hand in Hand“ hat sich kürzlich die Grünen-Landtagskandidaten Amelie Pfeiffer informiert. In einer Videoschalte sprach sich mit dem Gründer, Ideengeber und Geschäftsführer Mazlum Oktay über dessen Werdegang, die aktuelle Situation in der Pandemie und weitere Zukunftspläne. Wie Oktay berichtete, sollen die Angebote der ambulanten Dienste und Tagespflege im Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis ausgeweitet werden.

AdUnit urban-intext1

Dabei begann alles ganz klein: „Meiner Frau habe ich damals versprochen, nach 20 Mitarbeitern ist Schluss. Dann wurden 2017 die Räumlichkeiten zu eng, wir kauften in Buchen neue dazu, eröffneten weitere Filialen in Osterburken, Hardheim und Boxberg/Unterschüpf. Der Pflegedienst wurde zum Selbstläufer.“ An den vier Standorten arbeiten heute über 120 Menschen. Amelie Pfeiffer, selbst in Buchen verwurzelt, verfolgt die Erfolgsgeschichte des jungen Unternehmers schon lange. Anlässlich der Pandemielage wollte sie von Oktay auch wissen, wie der Alltag im Pflegedienst aussieht. „Bei uns sind vereinzelt Fälle aufgetreten“, berichtet Oktay.

Er fügt jedoch hinzu: „Wir haben schon im Herbst letzten Jahres ein Konzept für regelmäßige Schnelltests ausgearbeitet, Schutzausrüstung ist vorhanden und Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen. Nur die Einmalhandschuhe wurden zeitweise aufgrund der deutschlandweiten Lieferengpässe knapp. Wir haben das Beste aus dieser Krise gemacht.“

Im vergangenen Sommer wurden Arbeiten im Außenbereich angegangen und es blieb auch Zeit, anderen etwas Gutes zu tun: 60 000 Schutzmasken spendete Hand in Hand an ein Krankenhaus in Peru. Auch das „Essen auf Rädern“ ist während der Pandemie entstanden. Ganz besonders interessierte die Landtagskandidatin das Angebot der flexiblen Kinderbetreuung für Schichtdienstpersonal. Bereits als Gemeinderätin in Buchen (2009 bis 2014) sei es ihr ein Anliegen gewesen, eine schichtdienstgerechte Kinderbetreuung zu entwickeln. Während ihres Studiums in Stuttgart-Hohenheim habe sie außerdem mit ihrem Mann eine Kinderbetreuung gegründet, um Studium und Familie vereinbaren zu können. Diese sei bis heute, nach 30 Jahren, noch immer in studentischer Hand.

AdUnit urban-intext2

Seit 2020 bietet Hand in Hand eine Kindertagespflege an, die die Randzeiten für Schichtdienstpersonal betreut: die Morgenstunden zwischen 6 und 8 und den Nachmittag ab 12 Uhr. Zudem wurde die gemeinnützige Kindertagespflege „Schatzinsel“ gegründet. „Diese Idee fand anfangs nicht jeder gut. Kritische Stimmen gab es auch im Gemeinderat, wo man fürchtete, dass Kinder mit diesem Angebot öfter in die Tagesbetreuung ‚abgeschoben’ werden“, so Oktay. Dabei weiß er, dass dies reine Wohlstandssorgen sind. Als Kind einer siebenköpfigen Einwandererfamilie versteht er diejenigen, die im Schichtdienst arbeiten müssen und sich die Betreuung der Kinder zuhause schlicht nicht leisten können. „Das Betreuungsangebot der ,Schatzinsel’ schafft in diesem Fall Rechtssicherheit und Vertrauen. Eine flexible Kinderbetreuung ist die Voraussetzung, um überhaupt im Schichtdienst arbeiten zu können.“

In diesen Zeiten ist es besonders schwierig Personal zu finden, weiß er. „In einem Dienstleistungsgewerbe ist ein qualifiziertes, motiviertes Personal alles. Die Pflege lebt von dem, was meine Angestellten täglich leisten.“

Folgen der Pflegeberufereform

AdUnit urban-intext3

Welche Auswirkungen denn die Pflegeberufereform für seinen Ausbildungsbetrieb habe, wollte Pfeiffer wissen. Mit ihr entfällt die alte Aufteilung in Alten-, Kinderkranken- oder Krankenpflege und künftige Pflegekräfte erlernen in den ersten beiden Jahren ihrer Ausbildung die gleichen Inhalte in Theorie und Praxis. „Das Gesetz wurde schon früh auf den Weg gebracht, aber die Details wurden erst in letzter Minute geregelt. Ausbildungsverträge mussten vier- bis fünfmal abgeändert werden. Wir hatten zum Glück eine leistungsstarke Verwaltung im Haus, die das aufgrund der Größe abfangen konnte. Es war aber trotzdem ein hoher Papier- und Verwaltungsaufwand“, so Oktay. Dennoch: Die Reform sei auch eine Chance, den Fachkräftemangel abzuwenden.

AdUnit urban-intext4

Persönlich würde er sich wünschen, dass ein Freiwilliges Soziales Jahr für alle Schulabgänger verpflichtend eingeführt werde. Das würde nicht nur den sozialen und pflegerischen Dienstleistungen zugutekommen, sondern auch das Bewusstsein für die Schwächeren unserer Gesellschaft stärken.