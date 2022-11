Nun ist Platz für 130 Kinder

Hainstadt. Bereits 2017 war klar, die Nachfrage an Kindergartenplätzen im Stadtgebiet Buchen steigt stetig an. Aufgrund dessen entschieden sich die Kirchengemeinde und die Stadt Buchen den katholischen Kindergarten St. Anna in Hainstadt auszubauen. Das angrenzende, damals leerstehende Schwesternhaus, der Jugendraum und die vermieteten Räume im Untergeschoss des Gebäudes sollten mit zum Kindergarten gehören.

Nun erstreckt sich der Kindergarten St. Anna über drei Stockwerke und beinhaltet acht Gruppen. Davon fünf Kindergartengruppen von drei bis sechs Jahren und drei Kleinkindgruppen von ein bis drei Jahren. Insgesamt können 130 Kinder im Kindergarten aufgenommen werden, davon 30 in den Kleinkindgruppen. Derzeit werden Kinder aus Hainstadt, der Kernstadt und den unterschiedlichsten Ortsteilen in Buchen betreut. Mit Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 16.15 Uhr werden die unterschiedlichsten Betreuungsformen angeboten.

Die Umbaumaßnahmen begangen bereits 2018 und endeten im Jahr 2019. Das Architektenbüro Müller aus Hettingen leitete die Baumaßnahmen. Nachdem die Einweihungsfeier im Juni 2020 aufgrund der Pandemie ausfallen musste, wurde sie nun im kleinen Rahmen nachgeholt. Pfarrer Johannes Balbach hat gemeinsam mit den Kindern einen Segensgottesdienst durchgeführt. Dieser handelte über das Thema „Was Hände alles können“. Nach einem Gespräch mit den Kindern wurde deutlich, dass viele fleißige Hände gemeinsam die neuen Räume erbaut haben und ihnen einen Ort der Sicherheit und Geborgenheit geschaffen haben. Anhand eines biblischen Rollenspiels haben die Erzieherinnen verdeutlicht, dass Gott jeden lieb hat. Er schließt keinen aus seiner Gemeinschaft aus.

Die neuen Vorschulkinder trugen Fürbitten vor. Ein Fingerspiel und mehrere Segenslieder haben den Wortgottesdienst abgerundet. Gemeinsam mit den Gästen Bürgermeister Roland Burger, Geschäftsführer Teichmann, Kindergartenbeauftragte der Stadt Buchen Rottermann, die Architekten Kratochwil, Herr Müller und Frau Müller, Caritas Fachberatung Frank und die Gemeindereferentin Frau Allabar zogen die Kinder mit einer Prozession von der Kirche Stank Magnus in den angrenzenden Kindergarten hinüber.

Dort wurde im Außenbereich die Segnung des Gebäudes vorgenommen. Die Kinder stellten interessiert Fragen wie denn das Weihwasser überhaupt entsteht und sangen freudig die Segenslieder.

Zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten überreichte Bürgermeister Roland Burger der Kindergartenleitung Ina Hilbert einen Blumengruß und sprach die besten Wünsche für die Einrichtung aus. Mit einem kleinen Buffet wurde die Segensfeier beendet. ih