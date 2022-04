Nützliche Infos rund um die Messe

Odenwald-Tauber. Auf der Suche nach dem perfekten Berufseinstieg kann die Ausbildungsmesse der Fränkischen Nachrichten, „Zukunft Karriere Starter 3.0“ helfen, die in diesem Jahr erstmals als hybrides Format stattfindet.

In einem Webinar erfahren interessierte Schüler am 28. April wie man die digitale Plattform bedient und worauf es bei dem Profil ankommt. Während des Webinars können Fragen an die Referenten gestellt werden.

Auch wenn die Schüler keine Zeit haben, am 28. April am Webinar teilzunehmen, ist es dennoch sinnvoll, sich anzumelden. Man bekommt einen Link zur Aufzeichnung zugeschickt und erhält am 25. April den Registrierungslink.

Den Link erhält man außerdem automatisch, wenn man eine E-Mail mit dem Stichwort „Zukunft-Karriere“ an fn.digital@fnweb.de sendet. Direkt zur Anmeldung für das Webinar gelangt man, in dem man den QR-Code scannt. mg