„Notos-Quartett“ bei „Buchen in concert“

Buchen. Das gefeierte „Notos-Quartett“ gastiert am Samstag, 15. April, um 19.30 Uhr im Rahmen der Reihe „Buchen in concert“ in der Stadthalle Buchen. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart (Klavierquartett g-Moll KV 478), Fauré (Klavierquartett Nr. 2 op. 45) und Brahms (Klavierquartett g-Moll op. 25). Seit seiner Gründung 2007 wurde das „Notos- Quartett“ bereits mit sechs 1. Preisen sowie zahlreichen Sonderpreisen bei internationalen Wettbewerben in Holland, Italien, England und China ausgezeichnet und hat sich inzwischen auf den internationalen Konzertbühnen etabliert. So tritt es in renommierten europäischen Konzertsälen wie der Berliner Philharmonie, dem Konzerthaus Wien, der Wigmore Hall London, dem Concertgebouw Amsterdam und der Tonhalle Zürich auf und bereist regelmäßig ferne Länder wie Australien, USA, China und Japan und Südostasien. Karten sind im Vorverkauf beim Verkehrsamt Buchen erhältlich. Abonnenten haben freien Eintritt. Bild: Buchen in Concert

