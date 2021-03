Hettigenbeuern. Vier Stationen des besonderen Fastenwegs, den es dieses Jahr in der Freizeitanlage rund um den Götzentrum im Morretal gibt, laden bereits zum besinnlichen Rundgang ein. Jeden Mittwoch, seit Aschermittwoch, gibt es bis Ostern eine neue Station mit Impulsen zum Nachdenken und Mitgestalten. Es wird bereits deutlich, dass hier in der Fastenzeit ein ganz besonderer Weg entsteht, nach dem Motto „Aufstehn Richtung Ostern“.

Meditative Auszeit

Mit den aufgebauten Stationen und den jeweils angebrachten Texten ist eine meditative Auszeit aus dem Alltag für die Besucher garantiert. Die Besucher können sich überraschen lassen, was ein Schachbrett beispielsweise mit Jesus und dem eigenen Leben zu tun hat.

Das Fastentuch unter dem Motto „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ wird neben der Morre präsentiert, macht hier zugleich den Blick frei für den Freiraum in der Natur. Es gibt ein Begleitheftchen mit Meditationen zum Misereor Hungertuch 2021/2022.

Die dritte Station an der Kneippanlage macht Mut, den „Sprung ins kalte Wasser“ zu wagen. Dazu gibt es einen passenden Musikvorschlag. Auch diese Station spornt an, einmal über das Leben nachzudenken an und gibt zugleich die Zuversicht, dass Gott auch beim Schritt ins Ungewisse mitgeht.

Seit Mittwoch, 10. März, gibt es die vierte Station an der Brücke hinter dem Götzenturm. Diese Station beschäftigt sich mit dem Thema „Brücken bauen“. Es geht um das Miteinander und um das Füreinander da sein sowie um Gerechtigkeit. Es werden die Gedanken vom Weltgebetstag der Frauen aufgegriffen und die Frage „Worauf bauen wir“ wird erörtert. Bis Ostern folgen noch weitere Stationen. Am Palmsonntag wird der Einzug nach Jerusalem als Darstellung zu sehen sein.

Andacht im Freien

Am Gründonnerstag, 1. April, ist eine Andacht im Freien im Kurpark geplant. Beginn der Andacht im Kurpark am Götzenturm ist um 19.30 Uhr, eine Sitzgelegenheit kann mitgebracht werden. Die Personenzahl ist begrenzt, Anmeldungen nimmt deshalb Martina Berberich, Telefon 06286/929144, entgegen. Die Andacht findet nur bei trockener Witterung statt. Am Karfreitag und an Ostern wird der Fastenweg mit weiteren Darstellungen und Impulsen quasi ans Ziel „Ostern und Auferstehung“ geführt. Die aktuell gültigen Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie sind zu beachten. hes