Neuzugang auf dem Wochenmarkt

Buchen. Der Wochenmarkt bekommt einen Neuzugang in Form von regionaler Backkunst. Die Bäckerei Gärtnersmühle aus Hardheim wird ab Mittwoch, 11. Mai auf dem Wochenmarkt ihre Backware präsentieren. Der Familienbetrieb ist geprägt von Leidenschaft und Tradition und befindet sich bereits in der 14. Generationen. Neben einer breiten Auswahl an frischen Brotsorten haben die Gärtners auch Plunder und Kuchen im Angebot. Der Wochenmarkt findet jeden Mittwoch von 8 bis 13 Uhr auf dem Wimpinaplatz vor dem Rathaus statt und jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz vor dem alten Rathaus. Neben frischem Obst & Gemüse, einem breiten Käse-, Fisch-, Wurst- und Fleischsortiment sowie Imkerprodukten, Öle und dekorativen Blumenartikeln können sich die Besucherinnen und Besucher des Wochenmarktes mittwochs nun auch auf einen Backwarenstand freuen.

