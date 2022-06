Neustart nach der Coronapause

Buchen. Nach langer Coronapause setzt das Bürgernetzwerk Buchen wieder die beliebte Tanztee-Veranstaltung fort. Sie findet nun an jedem letzten Samstag im Monat um 15 Uhr in der Aula der Abt-Bessel-Realschule statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der erste Termin ist Samstag, 25. Juni. Mitbürger, die Freude am Tanzen haben, sind zu der Veranstaltung willkommen.

Einmal monatlich organisiert das Bürgernetzwerk in Kooperation mit dem Kinomobil Baden-Württemberg einen Filmtag in der Stadthalle. Der Nachmittagsfilm richtet sich an Kinder und Jugendliche, der immer aktuelle Abendfilm an Erwachsene. Am Donnerstag, 2. Juni, wird im Rahmen der Impulskampagne „Demenz“ der Stadt Buchen der Film „The Father“ mit dem Schauspieler Anthony Hopkins gezeigt, der für seine Rolle mit dem Oskar ausgezeichnet wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ab dem 23. Juni findet 14-tägig auch wieder die „Rat-und Tat-Sprechstunde im Rathaus statt. Bürger können sich bei Problemen an den ehrenamtlichen Berater des Bürgernetzwerks wenden. Weitere Personen unterstützen als Fahrerinnen und Fahrer den ehrenamtliche Fahrdienst. Dieser kann von folgenden Mitbürgern in Anspruch genommen werden:

Von körperlich beeinträchtigten und älteren Personen der Stadt Buchen, die ohne verfügbare Angehörige sind. Ausnahmsweise kann er auch von Bürgern in akuter Notlage in Anspruch genommen werden.

Bewohner eines Alten- oder Pflegeheims können den Fahrdienst unter der Voraussetzung in Anspruch nehmen, dass die betreffende Einrichtung keinen eigenen Fahrdienst zur Verfügung stellen kann.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die gewünschte Fahrt muss mindestens einen Tag im Voraus bei der Fahrdienstzentrale angemeldet werden.

Die Anmeldung und Vermittlung von Fahrten beziehungsweise Begleitpersonen muss immer bei der Fahrdienstzentrale angemeldet werden, nicht beim jeweiligen Fahrer (Telefon 06281/562099). Eine Ausnahme bilden die beiden Fahrer von Götzingen, die persönlich angefordert werden können. Ihre Telefonnummern sind auf den Flugblättern oder im Ortsblatt zu erfahren.

Pro gefahrenen Kilometer ab dem Haus des Fahrers ist eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 Cent pro Kilometer in bar zu entrichten.

Am Donnerstag, 30. Juni, besteht für interessierte Mitbürger Gelegenheit, die kirchliche Käserei in Sindolsheim zu besuchen. Nach der Begrüßung findet ein Vortrag mit Filmvorführung und eine Aussprache statt. Anschließend wird ein gemeinsames Essen angeboten. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Es ist ein Unkostenbeitrag zu entrichten. Die Abfahrt erfolgt um 13.30 Uhr am Musterplatz. Anmeldungen sind bis zum 11. Juni per Email oder Telefon erwünscht. Am 21. Juli findet um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus ein Vortrag zum Thema „Sturzprävention“ statt, zu dem eine Referentin des Pflegestützpunktes Neckar-Odenwald-Kreis spricht. Anmeldungen bis zum 9. Juli.