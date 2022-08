Neustart ist gelungen: 42 Kinder genossen das Sommerlager

Buchen. Nach langem Zittern und Bangen, ob das Sommerlager überhaupt stattfinden darf, waren alle erleichtert, als der Bus am 30. Juli Richtung Münstertal im südlichen Schwarzwald abfuhr.

Am Zielort angekommen bezogen die 42 Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren sowie zehn Erwachsene das Dekan-Strohmeyer-Haus, ein Haus des Dekanats Breisach-Neuenburg. Der erste Abend begann mit dem gemeinsamen Aufstellen von Gruppenregeln und dem ersten Kennenlernen. Am Morgen des zweiten Tages wurde die nähere Umgebung erkundet, und es wurden Spiele zum gegenseitigen Kennenlernen gestartet.

Kreativ, sportlich, ruhig

Der Montag startete mit Workshops. Die Kinder durften zwischen kreativen, sportlichen aber auch ruhige Angeboten wählen – die sich über die ganze Freizeit zogen.

Am Dienstag stand eine Wanderung über etwa sieben Kilometer ins Tal an. Dort wurde – neben der Gemeinde Münstertal – der Supermarkt aufgesucht, um sich mit verschiedenen Dingen „einzudecken“. So ging die Woche weiter mit zahlreichen Aktionen, Spielen und dem Besuch des Freibads in Staufen.

Am Donnerstagabend bekam die Gruppe Besuch von Marcus Wildner vom Kreisjugendring des Neckar-Odenwald-Kreises, der als Überraschung Mehrwegbecher mitgebracht hatte, die am nächsten Morgen in Einsatz kamen.

Etwas Aufregung brachte in der gleichen Nacht das Auslösen der Brandmeldeanlage im Haus. Um 2.39 Uhr musste dieses komplett geräumt werden, die Feuerwehr Münstertal kam mit drei Fahrzeugen zum Einsatz. Zum Glück war es ein Fehlalarm – und alle durften knapp eine Stunde später wieder zurück in die Betten.

Zur Mitte des Sommerlagers besuchte der ehemalige Buchener Kaplan Julian Donner das Sommerlager, um gemeinsam mit den Kindern und deren Betreuern einen Gottesdienst zu feiern. Um ein Schwungtuch herum versammelte sich die gesamte Lagergemeinschaft – und es begann ein außergewöhnlicher Gottesdienst. Dabei stand die Geschichte von Jona im Mittelpunkt, der sich – ähnlich wie die Gruppe – auf einen Weg gemachte hatte. Der Abend klang mit Liedern aus – wegen der Trockenheit ohne Lagerfeuer.

In der zweiten Woche gab es wieder zahlreiche Angebote, es wurden Anti-Stressbälle, Schlüsselanhänger, Traumfänger, Knetseife, Schneekugeln, Regenmacher und viele weitere Dinge gebastelt.

Ebenso fand das Spiel „Werwolf“ statt, das in keinem Sommerlager fehlen darf. An verschiedenen Abenden waren darüber hinaus Spiele wie „Schlag den Betreuer“ im Angebot, ein Karaoke- und Diskoabend mit selbst zubereiteten Cocktails und der Wettbewerb „Let’s Dance“ durften natürlich ebenso wenig fehlen.

Ein Höhepunkt war der Besuch von Freiburg. Vom Münster aus wurde schließlich die Innenstadt unsicher gemacht.

Viel zu schnell verging die Zeit im Sommerlager – und es war Zeit, wieder Koffer zu packen, das Haus aufzuräumen und zu reinigen. Am letzten Abend fand eine große Abschlussrunde statt, bei der zuerst die Preise für die zahlreichen Spiele und die Bewertung der Zimmer übergeben wurde.

Im Anschluss daran würdigte der Leiter der Freizeit, Michael Genzwürker, alle Betreuern für deren ehrenamtliches Engagement und die Bereitschaft für eine solche herausfordernde Arbeit. Dies waren Sabine Abu-Shagrah, Ebtisam Alagho, Lea Genzwürker, Julia Heckmann, Julian Pföhler, Kerstin und Markus Rathke, sowie in der ersten Woche Sandra und Celina Kuss in der Küche. Kurt Bingler hatte wieder ein Fahrzeug für das Sommerlager zur Verfügung gestellt. Eine weitere wertvolle Hilfe war der Materialtransport durch Martin Henn von der Firma Merklinger.

Gerne noch verlängert

In der Feedbackrunde waren dann alle gefragt, dem Team eine Rückmeldung zu geben. Durchweg gelobt wurden das abwechslungsreiche Programm und die gute Küche. Die Kinder waren traurig, dass die zwei Wochen so schnell vorüber waren – und mancher hätte gerne noch verlängert. Für das Team war damit klar: Der Neustart nach zwei Jahren Corona Zwangspause ist gelungen.