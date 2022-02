Neuregelung bei Vermietung stößt auf Kritik

Rinschheim. Bei der ersten öffentlichen Ortschaftsratssitzung des laufenden Jahres standen unter der Leitung von Ortsvorsteher Bernhard Bechtold neben Blutspenderehrungen Berichte über aktuelle Themen sowie einige nicht-öffentlich behandelte Themen auf der Tagesordnung.

Im Rahmen der Blutspenderehrung wurden zwei Mitbürgerinnen für die freiwillige und unentgeltliche Blutspende geehrt. Miriam Beuchert wurde für 25-maliges Blutspenden, Christel Blank für 50-maliges Blutspenden ausgezeichnet. Der Ortsvorsteher hob die außerordentlichen Leistungen hervor und betonte dabei, wie wichtig eine regelmäßige Spende ist, um einen wertvollen Beitrag für die gesellschaftliche medizinische Versorgung zu leisten.

Bechtold stellte anschließend die Änderung der Nutzungsgebühren für den Gemeindesaal vor, die im Rahmen der Neuregelung der Vermietung städtischer Räumlichkeiten zu Beginn des Jahres umgesetzt wurde. Die Neuregelung, die im Fall des Gemeindesaals zu teils doch erheblichen Gebührensteigerungen beziehungsweise zur erstmaligen Erhebung von Nutzungsgebühren für ortsansässige Vereine führt, traf bei den Zuhörern auf Unverständnis.

Intensiver Austausch

Wie der Ortsvorsteher berichtete, wurde diese Neuregelung bereits kürzlich bei einer nicht-öffentlichen Sitzung thematisiert, da der Gemeindesaal künftig unter die Kategorie „Große Räume und Hallen“ fällt. Man stehe derzeit im intensiven Austausch mit der Stadt und den Zuständigen des Fachbereichs, um die Neuregelung nochmals zu besprechen.

Die notwendige und bereits seit längerem geplante Erweiterung des Urnengrabfelds wird in den nächsten Wochen umgesetzt, wie der Ortsvorsteher informierte.

Erfreulich sei, so der Ortsvorsteher, dass der im Rahmen der letzten Ortschaftsratssitzung eingebrachte Antrag zu Errichtung einer Tischtennisplatte auf dem Spielplatz am Gemeindesaal in der Umsetzung ist. Die Tischtennisplatte sei mittlerweile ausgewählt und der Bereich werde, sobald es die Witterung zulässt, von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs vorbereitet und gepflastert.

Ferner berichtete der Ortsvorsteher von den in nicht-öffentlichen Sitzungen behandelten Themen wie der Bewilligung des Bauantrages für ein Gehege mit Futterhütte, den Budgetthemen für 2022/23 sowie der Installation eines Bewegungsmelder im Eingangsbereich des Feuerwehrgerätehauses.

Der Ortsvorsteher hob das Ergebnis der letztjährigen Kriegsgräbersammlung hervor, bei der durch den Nachwuchs des Musikvereins über 500 Euro erzielt wurden.

Abschließend verkündete der Ortsvorsteher Bernhard Bechtold, dass am 12. März ein Baumschnittkurs in der gemeinschaftlichen Baumanlage stattfinde werde, der nochmals per Aushang angekündigt wird.