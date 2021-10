Neueste Pkw-Modelle präsentiert

Buchen. Ein goldener Oktobertag mit viel Sonnenschein und nahezu wolkenfreiem Himmel hat am Sonntagnachmittag viele Menschen in die Buchener Innenstadt gelockt. Dort präsentierten mehrere Autohäuser ihre neuesten Pkw- und Zweiradmodelle. Außerdem hatten die Buchener Fachgeschäfte der Aktivgemeinschaft geöffnet. Die Besucher nutzten die idealen äußeren Bedingungen nicht nur, um sich über Kraftfahrzeuge zu informieren, sondern auch zur Begegnung und zum Gespräch. Vor den Eisdielen bildeten sich lange Schlangen. Die Passanten konnten sich an Verkaufsständen mit Bratwürsten, Pommes, Donuts oder Kürbissuppe versorgen. Das Sitzen im Freien vor den Cafés war sehr gefragt. Außerdem konnte man das sonntägliche Bummeln durch die Altstadt im Alten Rathaus mit einer Impfung gegen das Coronavirus verbinden. mb

