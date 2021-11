Neues Schnelltestzentrum

Buchen. Der DRK-Kreisverband Buchen betreibt ab sofort vor der Notaufnahme des Standorts Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken eine weitere Abstrichstelle in einem eigens dafür aufgestellten Container. Dort werden die verpflichtenden Testungen von Mitarbeitern und Besuchern durchgeführt. Die Abstrichstelle steht aber auch täglich von 6.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr der Bevölkerung als Schnelltestzentrum zur Verfügung.

„Das DRK entlastet damit unsere Mitarbeiter bei den Testungen, so dass diese in schwierigen Zeiten sich auf andere Aufgaben konzentrieren können“, freuen sich Klinikgeschäftsführer Frank Hehn und der Ärztliche Leiter, Privatdozent Dr. Harald Genzwürker, über die kurzfristig initiierte Kooperation. Genzwürker betont darüber hinaus: „Ich empfehle jedem, der sich in Gesellschaft anderer und vor allem von vulnerablen Gruppen begibt, sich jetzt regelmäßig oder ganz gezielt vor Veranstaltungen zu testen. Dies gilt auch für zweifach geimpfte und genesene Personen. Deshalb ist es gut, dass die Bürgertests jetzt wieder kostenlos sind.“

Auch DRK-Geschäftsführer Steffen Horvath begrüßt die neue Möglichkeit: „Wir haben sehr viel Erfahrung in der Testabnahme gesammelt. Deshalb können wir hier schnell und gezielt helfen. Aufgrund der langen Öffnungszeiten ist es für die Bevölkerung, zusätzlich zu den bereits bestehenden Teststandorten, auch eine sehr einfache Möglichkeit, sich testen zu lassen.“

Für den Standort Mosbach ist die Klinikleitung derzeit mit dem dortigen Kreisverband ebenfalls in Gesprächen, um eine vergleichbare Lösung aufzubauen.

