Neues Konzept im KIZ Mosbach: Das sind die Vorteile

Freudenberg Luftfilteranlagen in Schulen: „Nutzen sorgfältig abwägen“

Am Rande der Sitzung des Freudenberger Gemeinderats kam am Montag die Diskussion um mobile Luftfilteranlagen in Schulen zur Sprache. Am gleichen Tag hatte das Land Baden-Württemberg Fördermittel in Höhe von 60 Millionen Euro für die Anschaffung in Aussicht gestellt. Bürgermeister Roger Henning zitierte bei der Sitzung aus einem Schreiben des Städtetags zum Thema. Dieser erachtet mobile Anlagen nur dann für sinnvoll, wenn aus baulichen Gründen kein Stoßlüften möglich ist: „Ansonsten überwiegen die Nachteile wie Lärmbelastung, fehlende Frischluftzufuhr und hoher Energieverbrauch.“ {element} Mit Expertin ausgetauscht Wie Henning auf FN-Nachfrage am Dienstag mitteilt, besteht in sämtlichen Klassenzimmern der beiden Freudenberger Grundschulen die Möglichkeit, zu lüften. Er habe sich bereits im November vergangen Jahres mit dem Thema auseinandergesetzt und unter anderem mit einer Expertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gesprochen. „Dabei kam ganz klar heraus, dass normales Lüften am besten ist“, berichtet der Bürgermeister. Die Stadt holte demnach bereits im November Angebote für die Anschaffung von Luftfilteranlagen ein. Dabei seine „nicht unerhebliche Summer“ herausgekommen. {furtherread} „Es ist doch die Frage, ob ich wirklich so viel Geld für etwas ausgeben sollte, wenn am Ende der Mehrwert für die Sicherheit kaum gegeben ist“, findet Bürgermeister Henning. Daran ändere auch die angekündigte Förderung nichts. „Wir mussten in der Krise oft genug schnelle Entscheidungen treffen“, fügt er hinzu. „Manchmal ist es aber notwendig, sich einen Moment Zeit zu nehmen und abzuwägen, ob eine Maßnahme wirklich sinnvoll ist.“ Stationäre Anlagen prüfen Henning könne sich eher vorstellen, stationäre Anlagen einbauen zu lassen. „Wir müssen in den nächsten Jahren in den Schulen im Heizungsbereich etwas tun“, erklärt er. „Dann können wir prüfen, ob stationäre Raumluftanlagen nachgerüstet werden können.“ Solche fest eingebauten raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) werden inzwischen vom Bund gefördert. eli

