Hainstadt. In den Räumen des ehemaligen Autohauses Berberich in Hainstadt in der Buchener Straße bietet ab sofort ein Spezialist für Folientechnik seine Dienste an. Das Unternehmen „MatrixFolien“ foliert dort Fahrzeuge aller Art.

Erfahrung gesammelt

Marcello Lehr-Noto und Sven Watschon gründeten die Firma Anfang Februar. Watschon hatte bis dahin im Bereich Smart-Repair und Fahrzeugaufbereitung Berufserfahrung gesammelt. Lehr-Noto betreibt seit Jahren eine Fullservice-Werbeagentur. Beide Geschäftsführer kombinieren nun ihre Kernkompetenzen in „MatrixFolien“. So kann man mit einer Teil- oder Vollfolierung seinem Fahrzeug ein neues Erscheinungsbild verpassen lassen. Im Fahrzeuginnenraum angebrachte Sonnenschutzfolien schützen vor Sonne, Hitze und Einbruch sowie vor Kratzern. Für Unternehmen bringt „MatrixFolien“ Firmen- und Werbebeschriftungen auf Fahrzeugen an. Außerdem folieren Lehr-Noto und Watschon Fenster von Gebäuden zum Beispiel mit Werbebeschriftung oder Sonnenschutzfolien. Zudem bereiten die beiden Jungunternehmen Autos auf, entfernen kleine Lackschäden und polieren die Karosserie. Nach solch einer „Smart Repair“ kann man beim Verkauf eines Gebrauchtwagens oft einen besseren Preis erzielen. mb