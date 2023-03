Neues Angebot im Programm

Waldhausen. Auch in 2022 wurde der Förderverein des SV Rot-Weiß Waldhausen seinem satzungsgemäßen Auftrag gerecht, den SVW ideell, finanziell und mit Rat und Tat zu unterstützen. Auf diesen kurzen Nenner brachte der Vorsitzende des Fördervereins Wolfgang Lindenmaier die Vereinsaktivitäten im Berichtsjahr.

Lindenmaier ging in seinem Rechenschaftsbericht auf die Vereinsaktivitäten im abgelaufenen Jahr 2022 ein. Im Einzelnen beleuchtete er die Kursaktivitäten des Vereins sowie die jährliche Altschrottsammlung. Abschließend galt sein Dank allen, die ihn im abgelaufenen Jahr unterstützten sowie allen Spendern, die den Förderverein und damit letztendlich den Sportverein Rot-Weiß Waldhausen unterstützt haben.

Kassier Daniel Schell legte in seinem Jahresbericht die finanziellen Aktivitäten des Vereins offen. Der Kassenstand weist zum Jahresende 2022 ein Plus gegenüber dem Vorjahr auf und ist insgesamt zufriedenstellend. Winfried Leide, der gemeinsam mit Karl Walter die Kasse geprüft hatte, bescheinigte Schell eine saubere und einwandfreie Kassenführung. Er beantragte die Entlastung des Kassierers, die einstimmig erteilt wurde.

Auf Vorschlag von Ortsvorsteher Alexander Leix erteilten die Mitglieder dem gesamten Vorstand einstimmig die Entlastung.

Anschließend ging Lindenmaier kurz auf die Aktivitäten im laufenden Jahr ein. Der Preisschafkopf am Tag vor Dreikönig verlief mit 100 Teilnehmern deutlich besser als erwartet, die Kursaktivitäten Step Aerobic, Jumping und Pilates laufen weitestgehend normal. Anfang März kommt mit der Beckenbodengymnastik ein neues Angebot ins Programm, nachdem sich Meggy Wagner auf Eigeninitiative in dieser Thematik weitergebildet hatte und nun als geprüfte Beckenbodentrainerin ihr Wissen an Mann und Frau bringen kann.

Bei der Schrottsammlung in Zusammenarbeit mit der AWN kommt es dieses Jahr zu einer wesentlichen Änderung, denn die Sammlungen in Waldhausen und Scheringen werden nicht mehr als Straßensammlungen durchgeführt, sondern es erfolgt eine Umstellung auf eine Bringaktion. Hierzu stellt die AWN Container an den Altglassammelstellen in Waldhausen und Scheringen bereit. Der genaue Termin steht noch nicht fest. woli